FOTO | Performanță internațională pentru o tânără din Alba: Roxana Bocăniciu, locul 4 la Campionatul Mondial de Fotbal de Stradă
Performanță internațională pentru o tânără din Alba: Roxana Bocăniciu, locul 4 la Campionatul Mondial de Fotbal de Stradă
Roxana Bocăniciu, o tânără fotbalistă din județul Alba, a reprezentat România la Campionatul Mondial de Fotbal de Stradă 2025.
Citește și: Nicolae Stanciu și Andrei Rațiu în lotul României pentru meciurile cu Canada și Cipru: Fotbaliștii din Alba, „abonați” la convocări
Roxana Bocăniciu, cu o experiență de peste 10 ani în acest sport, a reprezentat cu mândrie România la Campionatul Mondial de Fotbal de Stradă, desfășurat recent în Oslo, Norvegia, sub egida FIFA.
Jucătoare la FC Hermannstadt, Roxana a fost selectată în lotul național al României și a contribuit la o performanță remarcabilă: echipa României a ocupat locul 4 din 24 de țări participante, un rezultat deosebit pentru fotbalul feminin de stradă românesc.
„A fost o experiență unică, cu meciuri intense și o atmosferă incredibilă. Sunt mândră că am reprezentat România și că am avut șansa să joc alături de o echipă minunată”, a declarat Roxana Bocăniciu.
Evenimentul a reunit echipe din toate colțurile lumii și a promovat nu doar competiția sportivă, ci și valori precum solidaritatea, incluziunea și pasiunea pentru fotbal.
