Nicolae Stanciu și Andrei Rațiu în lotul României pentru meciurile cu Canada și Cipru: Fotbaliștii din Alba, „abonați” la convocări
Stanciu și Rațiu în lotul României pentru meciurile cu Canada și Cipru
Cei doi fotbaliști din Alba „abonați” în ultima vreme la convocări la echipa națională de fotbal a României, Nicolae Stanciu, „căpitanul” tricolorilor, și Andrei Rațiu, au fost incluși, așa cum era de așteptat, de către selecționerul Mircea Lucescu în lotul pentru meciurile din luna septembrie 2025.
26 de fotbaliști au fost convocați în total pentru meciurile cu Canada (amical) și Cipru (din preliminariile Campionatului Mondial):
*Vineri, 5 septembrie, ora 21:00: ROMÂNIA – Canada (Arena Națională, București);
*Marți, 9 septembrie, ora 21:45: Cipru – ROMÂNIA (GSP Stadium, Nicosia)
Citește și: VIDEO | Albaiulianul Nicolae Stanciu, debut în Serie A: A fost pe punctul să marcheze din lovitură liberă
Lista conține 13 jucători care evoluează la cluburi din străinătate și alți 13 fotbaliști din prima ligă:
Portari
Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 14/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);
Fundași
Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 31/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 21/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 41/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 3/0), Mihai POPESCU (FCSB, 4/1), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 47/2), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0);
Mijlocași
Adrian ȘUT (FCSB, 7/0), Marius MARIN (Pisa | Italia, 31/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 68/12), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 82/15), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Florin TĂNASE (FCSB, 21/5), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 37/10), David MICULESCU (FCSB, 2/0), Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China, 25/4), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 2/0);
Atacanți
Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 24/5), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 4/1), Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 1/0).
