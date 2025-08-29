Nicolae Stanciu și Andrei Rațiu în lotul României pentru meciurile cu Canada și Cipru: Fotbaliștii din Alba, „abonați” la convocări

Stanciu și Rațiu în lotul României pentru meciurile cu Canada și Cipru

Cei doi fotbaliști din Alba „abonați” în ultima vreme la convocări la echipa națională de fotbal a României, Nicolae Stanciu, „căpitanul” tricolorilor, și Andrei Rațiu, au fost incluși, așa cum era de așteptat, de către selecționerul Mircea Lucescu în lotul pentru meciurile din luna septembrie 2025.

26 de fotbaliști au fost convocați în total pentru meciurile cu Canada (amical) și Cipru (din preliminariile Campionatului Mondial):

*Vineri, 5 septembrie, ora 21:00: ROMÂNIA – Canada (Arena Națională, București);

*Marți, 9 septembrie, ora 21:45: Cipru – ROMÂNIA (GSP Stadium, Nicosia)

Lista conține 13 jucători care evoluează la cluburi din străinătate și alți 13 fotbaliști din prima ligă:

Portari

Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 14/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);

Fundași

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 31/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 21/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 41/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 3/0), Mihai POPESCU (FCSB, 4/1), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 47/2), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0);

Mijlocași

Adrian ȘUT (FCSB, 7/0), Marius MARIN (Pisa | Italia, 31/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 68/12), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 82/15), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Florin TĂNASE (FCSB, 21/5), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 37/10), David MICULESCU (FCSB, 2/0), Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China, 25/4), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 2/0);

Atacanți

Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 24/5), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 4/1), Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 1/0).

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI