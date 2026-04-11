FOTO | Performanță impresionantă obținută de Raul Daniel Goia, elev al Liceului Tehnologic Sebeș: Locul I la Olimpiada Națională de Limbi Romanice – spaniolă

Bogdan Ilea

acum 17 minute

Elevul Raul Daniel Goia, de la Liceul Tehnologic Sebeș, a reușit să obțină premiul I la Olimpiada Națională de Limbi Romanice – limba spaniolă.

Raul Daniel Goia, elev al Liceului Tehnologic Sebeș, în clasa X B, a obținut Locul I la Olimpiada de Limbi Romanice, Limba Spaniolă, normal, desfășurată la Focșani, în perioada 6-10 aprilie 2026, a scris  Liceul Tehnologic Sebeș pe o rețea de socializare.

Raul, cu  perseverență și seriozitate în pregătire, a confirmat așteptările, convingând juriul în cadrul celor trei probe ale competiției – scrisă, de înțelegere a unui document audio și proba de exprimare orală.

Felicitări  doamnei profesoare Lucia Modoeanu, cadru didactic cu o vastă experiență în predarea limbilor spaniolă și engleză la Liceul Tehnologic Sebeș, care, prin profesionalism, dedicare, dar și exigență, își însoțește, atent, elevii pe drumul încrederii și al performanței, se mai arată în mesajul publicat de liceul din Sebeș.

FOTO | INCENDIU în comuna Sohodol: Flăcările au cuprins un grajd. Intervin pompierii din Câmpeni

INCENDIU în comuna Sohodol: Flăcările au cuprins un grajd. Intervin pompierii din Câmpeni Pompierii din Câmpeni intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit în satul Peleș, comuna Sohodol. Din primele informații, incendiul se manifestă la un grajd. Potrivit ISU Alba, secția de pompieri Câmpeni intervine pentru stingerea unui incendiu în com. Shodol, sat. Peles. Din informațiile […]

FOTO | ACCIDENT rutier la Alba Iulia: Două autoturisme s-au ciocnit pe Calea Moților

ACCIDENT rutier la Alba Iulia: Două autoturisme s-au ciocnit pe Calea Moților  Un accident rutier a avut loc astăzi, 11 aprilie 2026, în Alba Iulia. Din primele informații disponibile, două autoturisme s-au ciocnit pe Calea Moților.  Din fericire, în urma evenimentului rutier, șoferii implicați nu au fost răniți și nu au avut nevoie de îngrijiri […]

FOTO | Áron Varga, elev al Colegiului Național „Bethlen Gábor” Aiud, PREMIUL III la ediția 2026 a unui concurs național de limbă și literatură maghiară

Áron Varga, elev al Colegiului Național „Bethlen Gábor” Aiud, PREMIUL III la ediția 2026 a unui concurs național de limbă și literatură maghiară În perioada 7-10 aprilie 2026 a avut loc la Cluj-Napoca etapa națională a concursului de limbă și literatură maghiară „Mikes Kelemen”. Colegiul Național „Bethlen Gábor” Aiud a fost reprezentat de 7 elevi: […]

