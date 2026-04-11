FOTO | Performanță impresionantă obținută de Raul Daniel Goia, elev al Liceului Tehnologic Sebeș: Locul I la Olimpiada Națională de Limbi Romanice – spaniolă

Performanță impresionantă obținută de Raul Daniel Goia, elev al Liceului Tehnologic Sebeș: Locul I la Olimpiada Națională de Limbi Romanice – spaniolă
Elevul Raul Daniel Goia, de la Liceul Tehnologic Sebeș, a reușit să obțină premiul I la Olimpiada Națională de Limbi Romanice – limba spaniolă.
Raul Daniel Goia, elev al Liceului Tehnologic Sebeș, în clasa X B, a obținut Locul I la Olimpiada de Limbi Romanice, Limba Spaniolă, normal, desfășurată la Focșani, în perioada 6-10 aprilie 2026, a scris Liceul Tehnologic Sebeș pe o rețea de socializare.
Raul, cu perseverență și seriozitate în pregătire, a confirmat așteptările, convingând juriul în cadrul celor trei probe ale competiției – scrisă, de înțelegere a unui document audio și proba de exprimare orală.
Felicitări doamnei profesoare Lucia Modoeanu, cadru didactic cu o vastă experiență în predarea limbilor spaniolă și engleză la Liceul Tehnologic Sebeș, care, prin profesionalism, dedicare, dar și exigență, își însoțește, atent, elevii pe drumul încrederii și al performanței, se mai arată în mesajul publicat de liceul din Sebeș.
