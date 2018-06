FOTO. Pasionații de lectură din cele patru colegii militare din țară s-au întâlnit la Alba Iulia în cadrul proiectului „Reverberații în cadenţă”

În anul centenarului, în primul weekend din luna lui Ciresar, colegiul militar albaiulian a găzduit cea de a doua reuniune din cadrul proiectului interjudețean „Reverberații în cadenţă”. Lumea cărților s-a deschis încă o dată pentru pasionații de lectură din cele patru colegii militare și a primit în ea bucuria tinereții.

La ședința de întâmpinare a evenimentului, directorul adjunct, prof. Trifon Dorina, le-a urat „Bun venit!” tuturor participanţilor în Cetatea Marii Uniri, dorindu-le succes în activitatea pe care o desfășoară în aceste zile și adresându-le îndemnul de a se deschide și către comunitate prin participarea la evenimentele cultural-artistice care animă viața urbei în aceste zile. Gazdele întâlnirii, profesor dr. Mircea Cosmina și profesor Mureșan Simona, le-au urat tinerilor, ca în aceste zile, să dobândească adevărate lecţii de viaţă din cărţile supuse dezbaterii, să construiască prin dialogul fertil adevărate punți spre socializare, cunoaștere și autocunoaștere.

La rândul lor, partenerii acestui minunat proiect, dascălii de la colegiile naţionale militare, prof. Irina Grecu, prof. Camelia Tobă și prof. Maria Romaga, au remarcat beneficiile acestui proiect pentru marea familie a LM-iştilor, experienţele inedite oferindu-le cititorilor adevărate lecții de viață. Elevii cercurilor de lectură din cele patru colegii partenere au întâmpinat cu entuziasm activitatea, împărtăşindu-ne aşteptările şi ecourile acestui proiect: posibilitatea de a se cunoaște mai bine, schimbul de idei, formularea concluziilor şi a directivelor pentru acţiunile viitoare.

,,Activităţile desfăşurate au fost variate: am discutat despre cărţile propuse spre lectură, am făcut schimb de impresii şi suveniruri, ne-am aruncat în braţele deschise ale naturii din Parcul Dendrologic, am organizat un joc al citatelor şi al gândurilor frumoase. Cum perioada aleasă nu a fost întâmplătoare, am avut ocazia să participăm şi la concertele din cadrul evenimentului AlbaFest, unde distracţia a fost în toi. Le mulţumim colegilor noştri din celelalte trei colegii militare pentru atmosfera pe care am creat-o împreună, pentru călătoria imaginară în Anglia începutului de secol XIX, pentru readucerea în contemporaneitate a memoriei Holocaustului, pentru suveniruri, zâmbete şi fotografii – amintirile cele mai durabile din cele trei zile de poveste scrise în cărţile sufletelor noastre de liceeni militari.” (el.cap. Ramona Gălățan)

