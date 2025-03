FOTO | Părintele Constantin Necula, la Aiud: Le-a vorbit angajaților penitenciarului despre cinstea de a munci în locul în care au murit unii din cei mai mari sfinți români

11 martie 2025 | „Caravana Mureșului”, la Colegiul Economic din Alba Iulia: Atelier de co-creare pentru tineri GEYC (Group of the European Youth for Change) anunță lansarea Caravanei Mureșului – NEBULA, un eveniment național care își propune să aducă în prim-plan dezvoltarea durabilă, antreprenoriatul tinerilor și implicarea activă în comunitate. Colegiul Economic „Dionisie Pop Marțian” […]