FOTO: „OVO” ajunge la Cluj-Napoca exact la 17 ani de la premiera mondială. Culisele show-ului, dezvăluite chiar înainte de debut

„OVO” ajunge la Cluj-Napoca exact la 17 ani de la premiera mondială. Culisele show-ului din 2026, dezvăluite chiar înainte de debut
Cluj-Napoca devine, în aceste zile, gazda unuia dintre cele mai spectaculoase show-uri de divertisment din lume. Producția OVO by Cirque du Soleil debutează la BT Arena chiar pe 23 aprilie, o dată cu o semnificație specială: exact 17 ani de la premiera mondială din Montreal.
Citește și: Cirque du Soleil aduce spectacolul OVO la Cluj-Napoca
Lansat în 2009 de celebrul Cirque du Soleil, „OVO” a cucerit publicul din întreaga lume prin universul său spectaculos inspirat din lumea insectelor, un ecosistem vibrant în care acrobația, culoarea și muzica se îmbină într-un show unic.
Tur exclusiv în culise, chiar în ziua premierei
Înainte de prima reprezentație de la Cluj, am avut acces într-un tur special în culisele producției, o experiență rară care dezvăluie ce se întâmplă dincolo de scenă.
Ghid ne-a fost Janie Mallet, care ne-a prezentat detalii din spatele spectacolului: de la costumele elaborate, realizate cu o atenție impresionantă la detalii, până la zonele unde artiștii se pregătesc înainte de fiecare reprezentație.
Am descoperit un mecanism complex, perfect coordonat, în care fiecare element contribuie la magia pe care publicul o vede pe scenă.
Cinci spectacole la BT Arena
Reprezentația din această seară marchează debutul seriei de show-uri programate la Cluj-Napoca. Publicul va avea ocazia să urmărească „OVO” în mai multe reprezentații desfășurate până la finalul săptămânii, fiecare promițând aceeași energie spectaculoasă și acrobații de top.
Programul show-urilor de la Cluj Napoca:
Joi, 23 aprilie, ora 19:00
Vineri, 24 aprilie, ora 19:00
Sâmbăta, 25 aprilie, ora 15:00 si ora 19.00
Duminică, 26 aprilie, ora 17:00
Prin această coincidență de dată, Clujul devine parte din povestea globală a „OVO”, un show care, la 17 ani de la lansare, continuă să impresioneze publicul din întreaga lume.
Text si foto: Lucian Danciu
FOTO | Un sat unit pentru viitor: Copiii din Lunca Mureșului au plantat flori și pomi pe străzile din comună. ,,Comunitatea prinde rădăcini în inimile oamenilor”
Un sat unit pentru viitor: Copiii din Lunca Mureșului au plantat flori și pomi pe străzile din comună. ,,Comunitatea prinde rădăcini în inimile oamenilor” Într-o lume în care adesea auzim despre granițe, diferențe și distanțe, există locuri în care oamenii aleg să construiască punți. Un astfel de exemplu este proiectul Verde pentru viitor, care a […]
FOTO | ,,Prietenii necuvântători” – educație prin joc și empatie la Grădinița „Scufița Roșie” din Alba Iulia. Moment artistic și probe diverse între 9 echipaje de la grădinițe din municipiu
,,Prietenii necuvântători” – educație prin joc și empatie la Grădinița „Scufița Roșie” din Alba Iulia. Moment artistic și probe diverse între 9 echipaje de la grădinițe din municipiu Grădinița cu Program Prelungit „Scufița Roșie” din Alba Iulia a organizat miercuri, 22 aprilie 2026, cea de-a IV-a ediție a concursului local „Prietenii necuvântători”, un eveniment educațional dedicat […]
7 aprilie 2026 | Expoziția „Episcopatul lui Vasile Moga (1811–1845). O reevaluare documentară”, vernisată la Sebeș
Expoziția „Episcopatul lui Vasile Moga (1811–1845). O reevaluare documentară”, vernisată la Sebeș Marți, 7 aprilie 2026, începând cu ora 18.00, în spațiul expozițional al Primăriei Municipiului Sebeș va avea loc vernisajul expoziției temporare „Episcopatul lui Vasile Moga (1811–1845). O reevaluare documentară”, în prezența curatorului acesteia, dr. Ioana Rustoiu, de la Muzeul Național al Unirii Alba […]
Coiful de la Coțofenești ar urma să fie restaurat după furtul din Olanda: ,,Nu avem absolut nicio îndoială asupra autenticității”
Coiful de la Coțofenești ar urma să fie restaurat după furtul din Olanda: ,,Nu avem absolut nicio îndoială asupra autenticității”...
Când va avea loc următorul recensământ al populației în România: Populația țării, în scădere la început de 2026. Declin demografic accentuat în ultimii ani
Când va avea loc următorul recensământ al populației în România: Populația țării, în scădere la început de 2026. Declin demografic...
FOTO | Domnul Traian, omul care se îngrijește în fiecare dimineață de curățenie în Cetatea Alba Carolina: „Un exemplu discret, dar puternic și important”
Domnul Traian, omul care se îngrijește în fiecare dimineață de curățenie în Cetatea Alba Carolina: „Un exemplu discret, dar puternic...
Primarul Dragoș Crișan, după ce jocurile de noroc au fost INTERZISE în Aiud: ,,Chiar jucători ne-au scris că își doresc să fie închise”
Primarul Dragoș Crișan, după ce jocurile de noroc au fost interzise în Aiud: ,,Chiar jucători ne-au scris că își doresc...
ACCIDENT rutier pe DN 1, între două autoturisme: Un copil și un bărbat din Alba, transportați de urgență la spital
ACCIDENT rutier pe DN 1 între două autoturisme: Un copil și un bărbat din Alba, transportați de urgență la spital...
VIDEO | Pompierii din Blaj au salvat un câine izolat pe râul Târnava Mare: A fost izolat timp de 4 zile
Pompierii din Blaj au salvat un câine izolat pe râul Târnava Mare: A fost izolat timp de 4 zile Pompierii...
Cine ia locul miniștrilor PSD care au demisionat. Ilie Bolojan: ,,Guvernul trebuie să funcționeze fără sincope. Vom trimite propunerile preşedintelui”
Cine ia locul miniștrilor PSD care au demisionat. Ilie Bolojan: ,,Guvernul trebuie să funcționeze fără sincope. Vom trimite propunerile preşedintelui”...
Comunicat de presă | PSD Alba Iulia: Albaiulienii, „pedepsiți” din nou de conducerea PNL a CJ Alba. Banii destinați municipiului, distribuiți prietenilor politici
PSD Alba Iulia: Albaiulienii, „pedepsiți” din nou de conducerea PNL a CJ Alba. Banii destinați municipiului, distribuiți prietenilor politici Conducerea...
Ce nume se sărbătoresc de SFÂNTUL GHEORGHE 2026: Peste 900.000 de români își serbează onomastica în 23 aprilie
Nume sărbătorite de Sfântul Gheorghe 2026 • Nume derivate de la Gheorghe: George, Georgeta, Georgiana, Geta, Gina, Gelu, Geo, Gică,...
MESAJE de Sfântul Gheorghe 2026. SMS-uri, urări şi felicitări pe care le poţi transmite celor care îşi sărbătoresc onomastica
MESAJE de Sfântul Gheorghe 2026. URĂRI de „La mulţi ani” de Sf Gheorghe, FELICITĂRI, TEXTE şi SMS-uri haioase și amuzante...