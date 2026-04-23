FOTO: „OVO” ajunge la Cluj-Napoca exact la 17 ani de la premiera mondială. Culisele show-ului, dezvăluite chiar înainte de debut

Dan HENEGAR

„OVO" ajunge la Cluj-Napoca exact la 17 ani de la premiera mondială. Culisele show-ului din 2026, dezvăluite chiar înainte de debut

Cluj-Napoca devine, în aceste zile, gazda unuia dintre cele mai spectaculoase show-uri de divertisment din lume. Producția OVO by Cirque du Soleil debutează la BT Arena chiar pe 23 aprilie, o dată cu o semnificație specială: exact 17 ani de la premiera mondială din Montreal.

Lansat în 2009 de celebrul Cirque du Soleil, „OVO” a cucerit publicul din întreaga lume prin universul său spectaculos inspirat din lumea insectelor, un ecosistem vibrant în care acrobația, culoarea și muzica se îmbină într-un show unic.

Tur exclusiv în culise, chiar în ziua premierei

Înainte de prima reprezentație de la Cluj, am avut acces într-un tur special în culisele producției, o experiență rară care dezvăluie ce se întâmplă dincolo de scenă.

Ghid ne-a fost Janie Mallet, care ne-a prezentat detalii din spatele spectacolului: de la costumele elaborate, realizate cu o atenție impresionantă la detalii, până la zonele unde artiștii se pregătesc înainte de fiecare reprezentație.

Am descoperit un mecanism complex, perfect coordonat, în care fiecare element contribuie la magia pe care publicul o vede pe scenă.

Cinci spectacole la BT Arena

Reprezentația din această seară marchează debutul seriei de show-uri programate la Cluj-Napoca. Publicul va avea ocazia să urmărească „OVO” în mai multe reprezentații desfășurate până la finalul săptămânii, fiecare promițând aceeași energie spectaculoasă și acrobații de top.

Programul show-urilor de la Cluj Napoca:

Joi, 23 aprilie, ora 19:00
Vineri, 24 aprilie, ora 19:00
Sâmbăta, 25 aprilie, ora 15:00 si ora 19.00
Duminică, 26 aprilie, ora 17:00

Prin această coincidență de dată, Clujul devine parte din povestea globală a „OVO”, un show care, la 17 ani de la lansare, continuă să impresioneze publicul din întreaga lume.

Text si foto: Lucian Danciu

