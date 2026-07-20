Pensii 2026 | Stagiul de cotizare după 1 aprilie 2001: Ce trebuie să faci dacă descoperi erori în evidențele pentru pensie

Persoanele care au lucrat după data de 1 aprilie 2001 își au stagiul de cotizare și punctajul pentru pensie stabilite exclusiv pe baza informațiilor transmise de angajatori prin declarațiile prevăzute de lege, atrag atenția reprezentanții Casei Județene de Pensii Alba.

Cei care doresc să verifice datele înregistrate în sistemul public de pensii pot solicita de la Casa Județeană de Pensii de domiciliu o adeverință care cuprinde stagiul de cotizare și informațiile existente în evidențele instituției.

În situația în care apar neconcordanțe între datele înscrise în adeverință și activitatea desfășurată ori veniturile realizate, persoana în cauză trebuie să se adreseze angajatorului sau fostului angajator pentru verificarea și clarificarea situației.

Dacă sunt identificate erori, omisiuni sau lipsuri în declarațiile depuse, angajatorul sau plătitorul de venit are obligația legală de a transmite declarații rectificative, în conformitate cu legislația în vigoare.

Reprezentanții Casei Județene de Pensii Alba subliniază că instituția utilizează exclusiv datele declarate de angajatori și nu poate modifica din proprie inițiativă informațiile existente în evidențe.

„Verificarea din timp a datelor privind stagiul de cotizare poate contribui la evitarea unor neclarități la stabilirea drepturilor de pensie”, transmit reprezentanții instituției.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

sursa: Casa Județeană de Pensii Alba