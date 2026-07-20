Actualitate

Pensii 2026 | Stagiul de cotizare după 1 aprilie 2001: Ce trebuie să faci dacă descoperi erori în evidențele pentru pensie

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

De

Pensii 2026 | Stagiul de cotizare după 1 aprilie 2001: Ce trebuie să faci dacă descoperi erori în evidențele pentru pensie

Persoanele care au lucrat după data de 1 aprilie 2001 își au stagiul de cotizare și punctajul pentru pensie stabilite exclusiv pe baza informațiilor transmise de angajatori prin declarațiile prevăzute de lege, atrag atenția reprezentanții Casei Județene de Pensii Alba.

Cei care doresc să verifice datele înregistrate în sistemul public de pensii pot solicita de la Casa Județeană de Pensii de domiciliu o adeverință care cuprinde stagiul de cotizare și informațiile existente în evidențele instituției.

Citește și: Pensii 2026 | Cine primește pensia minimă și care sunt criteriile de acordare

În situația în care apar neconcordanțe între datele înscrise în adeverință și activitatea desfășurată ori veniturile realizate, persoana în cauză trebuie să se adreseze angajatorului sau fostului angajator pentru verificarea și clarificarea situației.

Dacă sunt identificate erori, omisiuni sau lipsuri în declarațiile depuse, angajatorul sau plătitorul de venit are obligația legală de a transmite declarații rectificative, în conformitate cu legislația în vigoare.

Reprezentanții Casei Județene de Pensii Alba subliniază că instituția utilizează exclusiv datele declarate de angajatori și nu poate modifica din proprie inițiativă informațiile existente în evidențe.

„Verificarea din timp a datelor privind stagiul de cotizare poate contribui la evitarea unor neclarități la stabilirea drepturilor de pensie”, transmit reprezentanții instituției.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

sursa: Casa Județeană de Pensii Alba

Secțiune Știri sub articolul principal

Adaugă-ne ca sursă preferată
Google News Logo
Urmărește-ne pe Google News

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Rabla 2026: Programul începe astăzi. Ecotichete de până la 18.500 de lei pentru mașini noi

Ioana Oprean

Publicat

acum 52 de minute

în

20 iulie 2026

De

Rabla 2026: Programul începe astăzi. Ecotichete de până la 18.500 de lei pentru mașini noi Programul „Rabla” 2026 pentru persoanele fizice începe luni, 20 iulie 2026, iar de la ora 10:00 cei interesați se pot înscrie online, direct în aplicația pusă la dispoziție de Administrația Fondului pentru Mediu (AFM). În acest an, bugetul alocat programului […]

Citește mai mult

Actualitate

Din toamnă, românii își vor putea face programări direct pe noua platformă CNAS și vor avea acces online la dosarul medical

Ioana Oprean

Publicat

acum 12 ore

în

19 iulie 2026

De

Din toamnă, românii își vor putea face programări direct pe noua platformă CNAS și vor avea acces online la dosarul medical Din toamnă, pacienții din România vor avea acces la dosarul medical și își vor putea face programări online în cabinetele de specialitate care au contract cu casa de sănătate, prin noua platformă CNAS. La […]

Citește mai mult

Actualitate

Reguli noi pentru românii care închiriază apartamente în regim hotelier: Fiecare structură de cazare trebuie să aibă propria prezentare online personalizată și propriile date de identificare

Ioana Oprean

Publicat

acum 12 ore

în

19 iulie 2026

De

Reguli noi pentru românii care închiriază apartamente în regim hotelier: Fiecare structură de cazare trebuie să aibă propria prezentare online personalizată și propriile date de identificare Apartamentele și camerele din România, oferite turiștilor în regim hotelier, intră într-o nouă etapă de reglementare. Proprietarii vor trebui să respecte cerințe mai clare privind identificarea unităților de cazare, […]

Citește mai mult