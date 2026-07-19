Curier Județean

La Tribunalul Alba, proces al unui tânăr acuzat de deținere de canabis pentru consum propriu: Fapte din perioada 2025-2026

Ioana Oprean

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La Tribunalul Alba, proces al unui tânăr acuzat de deținere de canabis pentru consum propriu: Fapte din perioada 2025-2026

Un tânăr trimis în judecată de procurorii DIICOT pentru două infracțiuni de deținere de droguri de risc în vederea consumului propriu ajunge în fața instanței, după ce Tribunalul Alba a confirmat legalitatea întregii anchete și a dispus începerea judecății.

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Hotărârea a fost pronunțată în 7 iulie 2026 în camera preliminară, etapă în care judecătorul verifică dacă dosarul a fost instrumentat cu respectarea tuturor normelor procedurale.

Potrivit actelor aflate la dosar, inculpatul este acuzat că, în două momente diferite, a deținut canabis fără drept, exclusiv pentru consum propriu. Prima faptă ar fi avut loc la 27 august 2025, când asupra acestuia au fost descoperite 32,6 grame de canabis, încadrate de legislația română ca drog de risc.

A doua faptă este plasată de procurori în luna ianuarie 2026, când acesta ar fi deținut cel puțin un gram din aceeași substanță.

Cele două acte materiale au fost reunite într-un singur dosar, fiind reținut concursul de infracțiuni.

Investigația a fost coordonată de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), care a deschis inițial urmărirea penală in rem, ulterior continuând cercetările față de suspect. Pe parcursul anchetei, procurorii au dispus extinderea urmăririi penale, schimbarea încadrării juridice și, în final, punerea în mișcare a acțiunii penale înainte de întocmirea rechizitoriului și sesizarea instanței.

Dosarul se bazează pe un ansamblu de mijloace de probă administrate în cursul urmăririi penale. Printre acestea se numără procesul-verbal de constatare a infracțiunii flagrante, rapoarte tehnico-științifice, procese-verbale întocmite pe parcursul investigației, declarații de martori și un buletin de analiză toxicologică, elemente pe care procurorii le consideră suficiente pentru susținerea acuzațiilor formulate împotriva inculpatului.

În procedura de cameră preliminară, inculpatul, asistat de avocat ales, nu a formulat nicio cerere sau excepție privind competența instanței, legalitatea administrării probelor ori desfășurarea urmăririi penale. De asemenea, nici judecătorul nu a identificat din oficiu nereguli care să impună restituirea dosarului către parchet sau excluderea unor probe.

Analizând dosarul, magistratul a ajuns la concluzia că rechizitoriul respectă toate cerințele prevăzute de Codul de procedură penală, că actul de sesizare a fost verificat de procurorul ierarhic superior și că probele au fost administrate cu respectarea principiilor legalității și loialității. Totodată, instanța a reținut că dreptul la apărare al inculpatului a fost respectat pe întreaga durată a urmăririi penale, acesta fiind informat asupra acuzațiilor și beneficiind permanent de asistență juridică.

În consecință, Tribunalul Alba a constatat competența sa de a judeca dosarul, a validat legalitatea rechizitoriului întocmit de DIICOT, precum și legalitatea administrării probelor și a tuturor actelor de urmărire penală. Prin aceeași încheiere, judecătorul a dispus începerea judecății, ceea ce înseamnă că procesul va intra în faza de fond, unde vor fi analizate efectiv probele și se va stabili dacă inculpatul este vinovat sau nevinovat de faptele reținute în sarcina sa.

sursa: Re Just

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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