Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Executare silită și încasare venituri. Calendar și condiții de participare
Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Executare silită și încasare venituri. Calendar și condiții de participare
Primăria municipiului Aiud organizează la sediul instituției din str. Cuza Vodă, nr. 1, concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a postului vacant, funcție publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Executare silită și încasare venituri din cadrul Serviciului Impozite și taxe locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Aiud.
Durata timpului de muncă pentru funcția publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Executare silită și încasare venituri din cadrul Serviciului Impozite și taxe locale este de 8h/zi, respectiv 40h/săptămână, respectiv durată normală a timpului de muncă.
Condiţiile de participare la concurs sunt:
– condiții specifice: – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă: Științe administrative (ramura de știință); Științe economice (ramura de știință); Științe juridice (ramura de știință);
– vechime minimă în specialitatea studiilor: 7 ani.
Condiţiile de desfăşurare a concursului sunt:
– verificarea eligibilității candidaților în cadrul căreia comisia de concurs verifică eligibilitatea candidaților la concursul pentru ocuparea funcției publice de execuție de inspector, clasa I, grad profesional superior, pe baza documentelor conținute de dosarele de concurs (rezultatul verificării eligibilității se afișează în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor);
– proba scrisă: 18.08.2026, ora 11:00 – sediul Primăriei Municipiului Aiud;
– interviul: – se susţine, de regulă, într-un termen de maximum 8 zile lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise, de către candidații care au obținut la proba scrisă minimum 50 puncte, la sediul Primăriei Municipiului Aiud;
– data și ora susţinerii probei interviului se va afișa pe site-ul instituției, www.aiud.ro, precum și la afișier, odată cu afișarea rezultatului probei scrise.
Dosarele de înscriere la concurs se depun în perioada 17.07.2026 – 05.08.2026 (ora 16:00).
Condiţiile de participare şi condiţiile de desfăşurare ale concursului, bibliografia şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează la sediul Primăriei Municipiului Aiud și pe site-ul instituției, www.aiud.ro.
Relații suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Aiud, situată în Aiud, str. Cuza Vodă, nr. 1, telefon 0258 861310, interior 1013 sau 0731831605 /fax 0258 861280, e-mail: [email protected], precum și de pe site-ul instituției: www.aiud.ro; persoana de contact: Morar Angela, consilier, clasa I, grad profesional superior (secretarul comisiei de concurs) în cadrul Compartimentului Resurse umane, Control intern din cadrul Primăriei municipiului Aiud.
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