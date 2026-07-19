Ştirea zilei

Video | Cum a fost furată plasa de la un gard împrejmuitor al bazei sportive din cartierul Ampoi 2 din Alba Iulia: Autorii, doi tineri, de 16 și 21 de ani

Ioana Oprean

Publicat

acum 49 de minute

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Cum a fost furată plasa de la un gard împrejmuitor al bazei sportive din cartierul Ampoi 2 din Alba Iulia: Autorii, doi tineri, de 16 și 21 de ani

În urma unui apel primit prin SNUAU 112, jandarmii s-au deplasat la Baza Sportivă Ampoi 2 din municipiul Alba Iulia, unde a fost sesizat faptul că două persoane sustrag bunuri din incinta bazei sportive.

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„La fața locului, cele sesizate s-au confirmat.

Au fost identificate două persoane, în vârstă de 16, respectiv 21 de ani.

În portbagajul autoturismului cu care acestea se deplasau a fost găsită o plasă de gard din material textil, despre care s-a stabilit că fusese tăiată și sustrasă din incinta locației.

Jandarmii au întocmit actele de constatare.

Cercetările vor fi continuate de către organele competente, în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor și dispunerii măsurilor legale”, se arată într-un comunicat transmis duminică, 19 iulie 2026, de Jandarmeria Alba.

sursa: Jandarmeria Alba

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