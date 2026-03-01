Cupa Olimpia Aiud la Under 14, un turneu al prieteniei și dragostei pentru sportul rege | Sportul Petrești (Valea Frumoasei), învingătoare în competiția juvenilă
Cupa Olimpia Aiud la Under 14, un turneu al prieteniei și dragostei pentru sportul rege | Sportul Petrești (Valea Frumoasei), învingătoare în competiția juvenilă ce a adunat 4 echipe
Cupa Olimpia, la Under 14, un turneul fotbalistic juvenil ajuns la a treia ediție a însemnat un patrulater fotbalistic reușit din toate punctele de vedere. Au fost înscrise 4 echipe, însă cel mai important a fost faptul că participanții s-au bucurat de „sportul rege”
Citește și: Talentatul portar aiudean Lucas Mihai Șoșa (14 ani), la CFR Cluj | Olimpia Aiud, rampă de lansare pentru talentele din municipiu
Clasamentul final a fost următorul: 1. Sportul Petrești (ACS Valea Frumoasei, antrenor Mihai Ciorgovean), 2. Olimpia Aiud (antrenor Marius Călușer), 3. „U” Evolution Cluj (antrenor Rareș Gânscă), 4. CS Ocna Mureș (antrenor Claudiu Coltor).
S-au mai acordat premii individuale: *cel mai bun portar: Sebastian Tar (Sportul Petrești/ACS Valea Frumoasei); *cei mai buni mijlocași: Antonio Aldea și Vladimir Avram (Olimpia Aiud); *cel mai bun jucător al turneului Cătălin Indrei (Olimpia Aiud); *golgheterul turneului: Eduard Radu (Olimpia Aiud, 9 reușite); *extrema Adrian Urcan („U” Evolution Cluj); *plus un premiu pentru fundașul Alexandra Figlea (CS Ocna Mureș).
„Turneul de pregătire găzduit de noi n-a rămas la nivel de abstracție romantică, s-a bucurat de un succes, cel puțin declarativ. Oamenii care au contribuit la reușită nu sunt puțini, de la d-nul primar ce a dat și lovitura de începere, fiind în trecut legitimat la clubul nostru și răposatul tata, președintele clubului, dl Ursa de asemenea legitimat în trecut la Olimpia, dl Lador și dl Varro sponsorii gulașului oferit la încheierea meciurilor, d-na Macavei pentru suportul psihologic și medical, dnul Traian mereu disponibil, Răzvan Orlea și Cristi Buta pentru arbitrajele bune, d-nul Demeter, d-ul bucătar Szekely, Smici Aiud”, a transmis Marius Călușer, antrenor Olimpia Aiud.
