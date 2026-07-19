Curier Județean

Maximum trei culori pe firmă: Noul regulament pus în consultare de Primăria Alba Iulia intră în detalii până la identitatea vizuală a afacerilor

Ioana Oprean

Publicat

acum 29 de minute

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Maximum trei culori pe firmă: Noul regulament pus în consultare de Primăria Alba Iulia intră în detalii până la identitatea vizuală a afacerilor

Primăria Alba Iulia propune, prin noul Regulament de organizare și desfășurare a activității de publicitate, reclamă și afișaj, pus în consultare publică, o serie de reguli stricte privind aspectul firmelor comerciale. Documentul, aflat în prezent în consultare publică, stabilește inclusiv câte culori pot avea firmele amplasate pe fațadele clădirilor.

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Potrivit proiectului, firmele vor putea utiliza maximum trei culori dominante, fiind interzisă folosirea culorilor fluorescente sau reflectorizante. Totodată, regulamentul prevede că designul trebuie să fie proporțional cu dimensiunea fațadei, integrat arhitectural, iar standardele de brand ale companiilor nu pot constitui un motiv pentru derogarea de la aceste reguli.

Brandurile ar putea fi obligate să își adapteze identitatea vizuală

Una dintre cele mai interesante prevederi din proiect este aceea că identitatea vizuală consacrată a unui brand nu va prevala în fața regulamentului local.

În practică, acest lucru ar putea însemna că operatorii economici care utilizează culori, materiale sau elemente grafice impuse prin manualele proprii de identitate vizuală ar putea fi obligați să își adapteze firmele pentru a respecta cerințele impuse la nivel local.

Regulamentul este explicit în această privință: „standardele de brand nu pot justifica derogări de la prevederile prezentului regulament”.

Uniformizarea imaginii orașului

Autorii proiectului urmăresc, potrivit documentului, integrarea armonioasă a firmelor în arhitectura clădirilor și reducerea impactului vizual asupra spațiului public.

Pe lângă limita de trei culori, regulamentul stabilește că firmele trebuie realizate din materiale rigide și durabile, admite litere volumetrice sau simboluri grafice independente și interzice folosirea materialelor flexibile, precum pânza, poliplanul sau cartonul. De asemenea, sunt interzise culorile fluorescente și efectele vizuale considerate agresive.

În cazul magazinelor, restaurantelor și altor activități cu acces public, proiectul reia limita de trei culori dominante și precizează că acestea trebuie să fie compatibile cu arhitectura clădirii, evitând contrastele excesive și nuanțele stridente.

O măsură care poate genera controverse

Deși obiectivul declarat este îmbunătățirea imaginii urbane, prevederea ar putea genera discuții în rândul mediului de afaceri.

Numeroase companii naționale și internaționale utilizează identități vizuale standardizate, construite în jurul unor combinații cromatice specifice. Limitarea impusă prin regulament și imposibilitatea invocării standardelor de brand ar putea obliga unele societăți să își modifice firmele exclusiv pentru municipiul Alba Iulia.

Rămâne de văzut dacă această prevedere va fi menținută în forma actuală sau va fi modificată în urma observațiilor formulate în perioada de consultare publică.

foto – Bulevardul Transilvaniei din Alba Iulia (arhivă; cu rol ilustrativ)

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