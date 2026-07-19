Spania, noua campioană mondială, după prelungiri! Fotbalul a învins! Argentina lui Leo Messi, în lacrimi
Spania, noua campioană mondială, după prelungiri! Fotbalul a învins! Argentina lui Leo Messi, în lacrimi
Spania a devenit noua campioană mondială, impunându-se în finala CM 2026, pe MetLife Stadium, din New York, cu Argentina, regina de acum 4 ani.
Ferran Torres este eroul Spaniei, jucătorul Barcelonei marcând în minutul 106 unicul gol al unei dispute ce se anunța epice. La fel ca Iniesta, în 2010, cu Olanda!
Leo Messi a absentat la ultimul mare tangou, Argentina trezindu-se abia în minutul 117, într-o confruntare a generațiilor.
Fotnal a învins, iar Spania redevine regina fotbalului de pe mapamond, după 16 ani. „Furia Roja” scrie istorie cu acest rezultat de senzație, care întregește o dublă de vis, Europeanul din 2024 și Mondialul din 2026,
Una dintre cele mai disproporționate finale din istorie, cu Argentina, campioana mondială fără șut pe poartă în 120 de minute. Pumele au rezitat în inferioritate numerică din minutul 90+4, când Enzo Fernandez a fos eliminat. Argentina a suferit amarnic, portarul „Dibu” Martinez făcând minuni între buturi
Un duel stelar, a avut show-ul în pauză, când FIFA și-a încărcat propriile reguli și a permis un spectacol de .. 27 de minute!
Minunea de meci, între selecționatele lui Leo Messi și Lamine Yamal, o simbolică predare de ștafetă a înssemnat un asalt perpetuu al „Furiei Roja” în fața unei Argentine fără forță ofensivă, dar cu inimă cât lumea întreagă. Campioana mondial versus campioana europeană a adus mult dramatism.
Finala a avut statistici neverosimile: 65%-35% posesia, 20-2 la șuturi, 12-0 la șuturi pe poartă, 762-357 la pase reușite, toate în favoarea Spaniei.
FIFA a pregătit cea mai spectaculoasă ceremonie de închidere din istoria competiției, într-un show inspirat de marile evenimente sportive din Statele Unite. Peste 80.000 de spectatori au asistat la un moment grandios, în timp ce milioane de oameni urmăreau ceremonia în direct din toate colțurile lumii.
După 39 de zile de turneu, Cupa Mondială 2026 s-a încheiat la New Jersey, cu marea finală dintre Argentina și Spania. Va fi Argentina sau va fi Spania? Va cuceri Leo Messi a doua Cupă Mondială din carieră sau va câștiga Lamine Yamal, la 19 ani, primul titlu mondial? Cine va fi cel mai bun jucător al turneului? Messi sau Rodri?
S-a încheiat un turneu lung, cu 104 meciuri, un mondial al recordurilor, de la spectatori, la bani, și o finală în care a triumfat echipa mai bună. Spaniaaa, echipă care a primul un singur gol în competiția supremă, în 8 partide!
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