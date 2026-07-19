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Din toamnă, românii își vor putea face programări direct pe noua platformă CNAS și vor avea acces online la dosarul medical

Ioana Oprean

Publicat

acum 12 minute

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Din toamnă, românii își vor putea face programări direct pe noua platformă CNAS și vor avea acces online la dosarul medical

Din toamnă, pacienții din România vor avea acces la dosarul medical și își vor putea face programări online în cabinetele de specialitate care au contract cu casa de sănătate, prin noua platformă CNAS.

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La rândul lor, medicii vor putea studia istoricul fiecărei persoane, indiferent unde s-a tratat. Portalul e-sănătatea mea este deocamdată în teste. Autoritățile susțin că, odată cu inaugurarea noii platforme informatice, cardul de sănătate nu se va mai bloca.

Fiecare persoană se poate loga în portalul e-sănătatea mea după crearea unui cont cu user și parolă sau prin RO-E-ID – identitatea digitală a României, după ce, în prealabil, și-a descărcat aplicația pe telefon. Apoi…

Programările online, testate în noua platformă

Dr. Horațiu Moldovan, președintele CNAS: „Intrăm pe platforma de programări, este foarte simplă, foarte intuitivă, click pe programează-te, alegem specialitatea, ce tip de serviciu dorim, în cazul acesta consultație… avem în testare spitalul din Oradea cu 3 cabinete, selectăm perioada când dorim să facem programarea… afișăm un slot… notăm motivul programării sau pur și simplu lăsăm gol. Avem o preconfirmare să verificăm datele, dau click pe confirmă și programarea este gata.”

Pacienții vor putea comunica direct cu medicii

În același portal, pacienții vor putea să intre în dialog cu medicii care i-au consultat sau le-au făcut investigații, în cazul în care vor să lămurească anumite lucruri – de exemplu pot cere detalii despre tratamentul recomandat sau informații despre investigații suplimentare. Iar la «starea mea» putem chiar să încărcăm datele de pe device-uri – de pe telefon sau ceasul inteligent – adică monitorizarea tensiunii, a somnului, numărul de pași, nivelul de stres, calorii – pe care apoi să le partajăm cu medicul curant.

În prima etapă, în portal vor fi medicii din ambulatoriile de specialitate care au contract cu Casa de Asigurări de Sănătate, indiferent că sunt de la stat sau de la privat, iar ulterior medicii de familie și spitalele.

Noul sistem informatic al CNAS a costat 100 de milioane de euro, iar banii au venit prin PNRR.

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