FOTO | „O zi din vacanța micului creștin”: Școală de vară pentru copiii din Parohiile Greco-Catolice Secășel și Mihalț

„O zi din vacanța micului creștin”: Școală de vară pentru copiii din Parohiile Greco-Catolice Secășel și Mihalț

Parohia Greco Catolică „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Secășel, în colaborare cu Parohia Greco Catolică „Schimbarea la Față” din Mihalț, ambele din Protopopiatul Blaj, au organizat, sâmbătă și duminică, 30-31 august 2025, Școala de vară „O zi din vacanța micului creștin”.

În mijlocul copiilor a fost prezent Preasfinția Sa Cristian Crișan, Episcop Auxiliar de Alba Iulia și Făgăraș, care a fost însoțit de Pr. Cristian Rus, Protopop de Blaj.

Un număr de 30 de copii din cele două parohii administrate de părintele Paul Mican, cu vârste cuprinse între 5 și 15 ani, s-au rugat împreună, au mâncat, au cântat, s-au jucat, s-au împrietenit unii cu alții și au învățat să se prețuiască unii pe alții, cultivând deprinderi sănătoase de viață în timpul petrecut împreună.

Activitățile s-au desfășurat la biserica din Secășel sub îndrumarea și atenta supraveghere a părintelui Paul Mican și a doamnei preotese Andreia Mican, ajutați de doamnele Diana Obrejan, Maria Mihălțan și Maria Stânea.

Programul a început cu rugăciunea de dimineață în biserică, unde cei mici, alături de părintele paroh, au înălțat cântări și au cerut binecuvântarea lui Dumnezeu pentru activitățile ce aveau să urmeze. După momentul de rugăciune, copiii au participat la ateliere educative și creative, unde și-au pus în valoare talentul prin desen, pictură și lucrări practice.

Ziua a continuat cu jocuri și activități în aer liber, desfășurate în curtea bisericii. Prin ștafete, cântece și jocuri de echipă, copiii au învățat să colaboreze, să își împărtășească bucuria și să descopere frumusețea prieteniei trăite în spirit creștin.

Masa de prânz a fost un prilej de comuniune. Copiii au rostit rugăciunea „Tatăl nostru” și s-au bucurat împreună de mâncărurile pregătite cu dragoste. Atmosfera a fost una de familie, plină de râsete și voie bună.

La masa de prânz au participat, alături de copii, și Preasfinția Sa Cristian Crișan, Episcop Auxiliar de Alba Iulia și Făgăraș, care a fost însoțit de Pr. Cristian Rus, Protopop de Blaj.

După servirea mesei, copiii au participat, în biserică, la un alt moment hrănitor, de această dată spiritual: Preasfinția Sa Cristian le-a ținut celor mici o meditație despre frumusețea copilăriei, precum și despre importanța și rolul tinerilor în Biserică. După meditație, Preasfinția Sa a rostit Rugăciunea de binecuvântare pentru noul an școlar, oferindu-le copiilor Binecuvântarea Arhierească.

Un alt moment special al acestei zile a fost prezența în mijlocul copiilor a domnului Robert Trandafir – Ambasador al Romanian Business Leaders (RBL), prieten cu suflet mare al parohiei Secășel, care le-a oferit copiilor cadouri și le-a vorbit despre importanța de a face mișcare și despre drumul Via Transilvanica – Drumul care unește.

În a doua parte a zilei, copiii au participat la o drumeție de 3 km. pe traseul Via Transilvanica și la activități în natură, unde au descoperit frumusețea creației lui Dumnezeu, înțelegând de ce tot mai mulți turiști parcurg pe jos și vizitează aceste meleaguri.

Prima zi de tabară s-a încheiat cu un joc de fotbal desprins parcă din filele copilăriei de altădată, desfășurat pe pășunea de la intrarea în sat. Obosiți, dar plini de entuziasm, copiii au plecat acasă cu inimile curate și cu bucuria de a fi petrecut o zi de vacanță plină de lumină și de bucurie, aproape de Dumnezeu și de prieteni.

Tabăra s-a încheiat duminică, 31 august 2025, cu Sfânta Liturghie, care a fost animată de micii participanți la înâlnire.

„Astfel de evenimente aduc mult folos spiritual și contribuie la formarea copiilor ca buni creștini și prieteni ai Bisericii. Copiii au inima deschisă spre iubire şi frumos. Copilăria trebuie să redevină acel timp al fericirii, spațiu al nemuririi, luminat de soarele gingășiei și al inocenței. Dacă în trecut copilăria însemna un mod de a trăi sănătos, copiii de astăzi trăiesc majoritatea timpului într-o lume virtuală. De aceea, școala de vară este o oportunitate pentru recreere și bună dispoziție, dar și de a petrece mai mult timp împreună, rugându-se lui Isus.

La final, copiii au oferit un buchet spiritual și cântece religioase tuturor binefăcătorilor și celor care au făcut posibile aceste zile de har, prietenie și voie bună.

Cu inimile pline de bucurie și recunoștință, mulțumim lui Dumnezeu pentru aceaste zile binecuvântate!”, a precizat Pr. paroh Paul Mican.

