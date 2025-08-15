Rămâi conectat

FOTO | O turistă germană de 11 ani a căzut în zona mediană a Cheilor Râmețului: Intervenție Salvamont Alba

Ioana Oprean

Publicat

acum 39 de minute

în

De

O turistă germană de 11 ani a căzut în zona mediană a Cheilor Râmețului: A intervenit Salvamont Alba

Echipajul Salvamont Alba aflat în patrulare în zona Cheilor Râmețului a fost solicitat să intervină, vineri, 15 august 2025, pentru evacuarea unei turiste de 11 ani, care a căzut în zona mediană a cheilor.

Festivalul Roman Apulum 2025

Intervenția a fost una dificilă.

Asta deoarece accesul în zonă a fost îngreunat și de fluxul mare de turiști care se deplasau pe firul văii.

Turista, rezidentă în Germania a fost predata echipajului de prim-ajutor SMURD sosit la întâlnire cu echipajul profesionist de salvare montană.

foto: Salvamont Alba

