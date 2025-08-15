FOTO | O turistă germană de 11 ani a căzut în zona mediană a Cheilor Râmețului: Intervenție Salvamont Alba
O turistă germană de 11 ani a căzut în zona mediană a Cheilor Râmețului: A intervenit Salvamont Alba
Echipajul Salvamont Alba aflat în patrulare în zona Cheilor Râmețului a fost solicitat să intervină, vineri, 15 august 2025, pentru evacuarea unei turiste de 11 ani, care a căzut în zona mediană a cheilor.
Intervenția a fost una dificilă.
Asta deoarece accesul în zonă a fost îngreunat și de fluxul mare de turiști care se deplasau pe firul văii.
Turista, rezidentă în Germania a fost predata echipajului de prim-ajutor SMURD sosit la întâlnire cu echipajul profesionist de salvare montană.
foto: Salvamont Alba
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
COD GALBEN de furtuni în zona Munților Apuseni din Alba: Localitățile vizate
COD GALBEN de furtuni în zona Munților Apuseni din Alba Zona Munților Apuseni din Alba este, vineri, 15 august 2025, între orele 15.00 și 16, sub incidența unei avertizări meteo imediate Cod Galben de furtuni. Citește și: 15-16 august 2025 | COD GALBEN de CANICULĂ în Alba și alte județe: Temperaturi între 33 și 37 […]
Poliția a intervenit de urgență la o bătaie violentă din centrul Cugirului. Victima a ajuns la spital!
Poliția a intervenit de urgență, azi-noapte, la o bătaie violentă produsă într-un local din centrul Cugirului. Victima a fost transportată de urgență la spital Un cugirean în vârstă de 38 de ani a ajuns la spital după ce a fost bătut zdravăm în fața unui local situat la doi pași de centrul orașului Cugir. Conform […]
Mănăstirile din județul Alba care își sărbătoresc hramul în 15 august: Mănăstirea Râmeț, Schitul Izvorul Poșaga și Mănăstirea Oașa
Mănăstirile din județul Alba care își sărbătoresc hramul în 15 august: Mănăstirea Râmeț, Schitul Izvorul Poșaga și Mănăstirea Oașa Pentru orice comunitate creștină, hramul înseamnă o zi de sărbătoare deosebită, în care sunt cinstiți sfinții ocrotitori ai Bisericii. În județul Alba, în 15 august, trei mănăstiri își sărbătoresc hramul Adormirea Maicii Domnului: Mănăstirea Râmeț, Schitul […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Cel mai aglomerat weekend al verii, marcat de întârzieri de până la trei ore pentru trenurile care merg spre litoral
Cel mai intens weekend estival, afectat de întârzieri de până la trei ore pentru trenurile spre litoral Mai multe trenuri...
Drone și camere video portabile pentru comisarii de mediu: Imaginile obținute astfel vor putea fi folosite ca probe
Drone și camere video portabile pentru comisarii de mediu În ședința de joi, 14 august 2025, Guvernul a adoptat o...
Știrea Zilei
FOTO | Sergent major Andreia Todașcă, om de bază la compartimentul Achiziții al Colegiului Militar din Alba Iulia: „Este un loc în care simt că aparțin unei comunități”
Sergent major Andreia Todașcă, om de bază la compartimentul Achiziții al Colegiului Militar din Alba Iulia Sergent major Andreia Todașcă...
Virgil Hanțiu, administrator al unei firme de lactate din Munții Apuseni, condamnat la închisoare cu suspendare pentru fraudă cu fonduri europene
Virgil Hanțiu, administrator al unei firme de lactate din Munții Apuseni, condamnat la închisoare cu suspendare pentru fraudă cu fonduri...
Curier Județean
FOTO | O turistă germană de 11 ani a căzut în zona mediană a Cheilor Râmețului: Intervenție Salvamont Alba
O turistă germană de 11 ani a căzut în zona mediană a Cheilor Râmețului: A intervenit Salvamont Alba Echipajul Salvamont...
COD GALBEN de furtuni în zona Munților Apuseni din Alba: Localitățile vizate
COD GALBEN de furtuni în zona Munților Apuseni din Alba Zona Munților Apuseni din Alba este, vineri, 15 august 2025,...
Politică Administrație
FOTO | Trecerea de pietoni din centrul Aiudului, retrasată: „Asigurăm astfel o circulație mai fluentă și mai sigură pentru aiudeni dar și pentru turiști”
Trecerea de pietoni din centrul Aiudului, retrasată Trecerea de pietoni din centrul municipiului Aiud a fost retrasată. „Pași mici, dar...
FOTO | Lucrări avansate la modernizarea școlii și la noua sală de sport din Șpring
Școală modernizată și sală de sport nouă la Șpring: Lucrări avansate Școala gimnazială unde vor învața elevii din clasele III-VIII,...
Opinii Comentarii
15 august: Ziua Marinei Române sărbătorită de Sfânta Maria Mare, ocrotitoarea marinarilor de pretutindeni
15 august: Ziua Marinei Române sărbătorită de Sfânta Maria Mare, ocrotitoarea marinarilor de pretutindeni În fiecare an, la data de...
Mesaje de Sfânta Maria Mare 2025: URARI și FELICITARI pentru sărbătoriți, de Adormirea Maicii Domnului
Mesaje de Sfânta Maria Mare 2025: URARI și FELICITARI prin SMS de Sf Marie pentru sărbătoriți, de 15 august 2023,...