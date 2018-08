FOTO| O tradiție frumoasă, devenită istorie, readusă la viață într-un sat din Alba. Povestea cânepii, de la plantă la ştergare şi costume tradiţionale

„Ziua Cânepei” este organizată pentru a arăta şi celor tineri, şi nu numai, drumul cânepei de la semănat până la transformarea acesteia în fibră textilă din care se confecţionau diferite obiecte de vestimentaţie, ştergare (prosoape) sau feţe de perină (feţe de pernă). Din cele mai vechi timpuri, cânepa a fost o plantă cultivată în gospodăriile satenilor pentru fibră ei folosită la diverse ţesături. Începând cu anii ’90 cânepa mai poate fi cultivată doar prin obţinerea unei aprobări din partea autorităţilor. În acest an, evenimentul a avut loc în 18 august. Mariana Mereu a înfiinţat la Geaogiu de Sus şi un muzeu, în care pot fi văzute obiecte utilizate în trecut în obţinerea pânzei din cânepă. De asemenea, a înfiinţat Asociaţia ”Vatra” prin intermediul căreia organizează mai multe evenimente care au scos satul din anonimat.

”Crescând în casă şi ştiind să lucrez, am ştiut şi să preţuiesc valoarea tradiţiilor populare. Nu am aruncat nimic. Orice lucru pe care l-am avut în casă l-am păstrat. Am început cu o expoziţie etnografică şi pe urmă am mai chemat două femei, am aranjat exact ca o casă tradiţională ţărănească. Am vrut să fie o casă vie. O femeie care toarce, una tricotează şi eu ţes”, a afirmat Mariana Mereu.