FOTO: O tânără originară din Alba călătorește în regiunea Amazonului, descoperind colţuri misterioase ale junglei și trăind în comunități indigene

De mai bine de zece ani, Luminiţa Cuna călătorește în regiunea Amazonului – în Ecuador, Peru, Bolivia, Columbia și Brazilia – descoperind colţuri misterioase ale junglei și trăind în comunități indigene.

Adunând numeroase poveşti, Luminiţa a început să le publice întâi sub formă de articole şi intrări de blog, în publicaţii româneşti şi americane. Când a simţit că istoriile adunate sunt mărturii importante ale unei lumi ascunse, prea puţin cunoscute, în pericol, s-a născut cartea ”Desculţă prin Amazon”.

Este prima carte a autoarei, în care cititorul descoperă pădurile tropicale sud-americane prin ochii şi experienţele unei clujence, cu rădăcini adânc înfipte în Cetatea Cugirului, care a pătruns din ce în ce mai adânc în mijlocul şi în tainele Amazonului şi ale oamenilor care locuiesc acolo. Din pasiune pentru Amazon, din dorinţa de a păstra acea pădure și de a-i proteja pe locuitorii ei, Luminiţa a fondat organizația Maloca Commu­nities, o organizație care sprijină la nivel local comunitățile indigene pe care le-a vizitat și desfășoară campanii de conştientizare a publicului.

Este producătorul documentarului ”Ome: poveşti dintr-o lume care dispare” despre huaoranii din Yasuni, care deja a câştigat premii internaţionale. Când nu cutreieră păduri tropicale, Luminiţa gestionează proiecte IT la New York şi predă online un curs despre impactul schimbărilor climatice. Luminița a absolvit Mount Holyoke College din SUA cu licență în Economie Internațională și Literatură Franceză și deține un Master of Science în Dezvoltare Durabilă, cu specializare pe Managementul Mediului de la University of London. Are un certificat de jurnalism de la New York University.

Spre finele acestei luni, în 21 decembrie, Luminița se va întoarce spre rădăcini, în Cugir, unde își va lansa această carte. ”Bunicul Luminiței Cuna a fost profesor de matematică în Cugir, iar bunica sa a fost învățătoare, amândoi luminând generații întregi de elevi din Cugir. Stela Ciuci, mama Luminiței, este doctor în fizică, a lucrat la Institutul de Fizică Atomică. Acum locuiește în Cluj – Napoca. Luminița a emigrat în SUA. Străbunicul Luminiței a fost ultimul primar liberal al Cugirului, dl. Muntean, înainte de comuniști”, ne-a povestit prof. Rodica Florea, din cadrul Biroului de Relații Publice a Primăriei Cugir.

Volumul ”Desculţă în Amazon” ne invită la o aventură fantastică prin care descoperim jungla amazoniană, aflăm cum este viața în vasta pădure tropicală, întâlnim șamani și jaguari, ne mirăm și ne inspirăm alături de curajoasa autoare. Luminița este o călătoare înzestrată cu darul scrisului, povestea ei este o provocare la a urma căi nebătătorite, un îndemn pentru conservare și vocea rar auzită a civilizațiilor departe de civilizație.

În urmă cu peste zece ani, Luminița Cuna a luat drumul junglei mânată de o pasiune pentru Amazon şi curiozitate față de viaţa băştinaşilor care locuiesc acolo. A trăit în comunități indigene care au inițiat-o în tainele celei mai mari păduri tropicale de pe planetă şi a supraviețuirii în sălbăticie.

”Desculţă prin Amazon” s-a născut din dorinţa autoarei de a împărtăși cu publicul de acasă poveștile unice trăite de ea într-o lume tainică, prea puțin accesibilă. Pe de altă parte, în urma prieteniilor legate cu indigenii, Luminiţa a devenit, la cererea lor, povestitorul realităţii întâlnite.

“M-am integrat destul de ușor în aceste comunități în primul rând pentru că am lăsat acasă toate prejudecățile despre cum ar trebui să fie popoarele indigene. Doar așa i-am putut vedea cu adevărat pe acești oameni, și nu prin vălul adeseori opac al culturii noastre vestice. M-a impresionat capacitatea de adaptare a acestor oameni la un mediu natural așa de ostil și darnic în același timp.

M-a impresionat ușurința cu care au adoptat anumite elemente ale lumii moderne, în timp ce fac eforturi să își păstreze tradiţiile şi cultura. Ei sunt conștienți de marginalizarea lor, de lipsa noastră de informare sau de înțelegere despre problemele lor, de aceea, mi-au spus în numeroase rânduri: «Luminiţa, povesteşte despre noi când te întorci acolo în lumea ta. Spune-le cum trăim noi aici, căci lumea de afară trebuie să știe de existenţa noastră. Spune-le despre tradiţiile, dansurile noastre, cântecele şi spiritualitatea noastră. Spune-le despre pădurea noastră!».

De fiecare dată când mă întorceam dintr-o călătorie mă frământa o întrebare: ce pot eu să fac ca să protejez Amazonul și pe oamenii aceștia? O întrebare prea cuprinzătoare pentru o singură persoană. Cred că un prim pas în a proteja – și pădurea și oamenii ei – este informarea publicului, ceea ce sper să fac prin această carte”.