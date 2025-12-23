FOTO | O fetiță de 10 ani, din Alba, visează să ajungă polițistă și să-și ajute bunicii care o cresc. Oamenii legii i-au dus cărți și alte daruri de Crăciun

O fetiță de 10 ani, din Alba, visează să ajungă polițistă și să-și ajute bunicii care o cresc. Oamenii legii i-au dus cărți și alte daruri de Crăciun

O fetiță de 10 ani, din Alba, visează să ajungă polițistă și să-și ajute bunicii care o cresc. Oamenii legi i-au dus cărți și alte daruri de Crăciun.

În această săptămână, Inspectoratul de Poliție Județean Alba, prin Compartimentul de Analiză și Prevenire a Criminalității, desfășoară, cu prilejul sărbătorilor de iarnă, o campanie de informare și sprijinire a persoanelor cu dizabilități, a seniorilor și a familiilor aflate în dificultate.

Polițiștii își propun, prin intermediul campaniei ,,MAI aproape de oameni”, să aducă un strop de bucurie în sufletele oamenilor și să discute cu ei, în vederea creșterii gradului de siguranță și informare.

Astăzi, 23 decembrie, polițiști din cadrul Postului de Poliție Mirăslău, împreună cu cei ai Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității, au vizitat-o pe Ștefania, o fetiță de 10 ani, din satul Decea, care locuiește împreună cu bunicii ei.

Isteață, cuminte și harnică, pe Ștefania au bucurat-o cel mai mult cărțile primite în dar de la polițiști. E convinsă că, într-o zi, la fel ca fratele ei, va absolvi o facultate și va putea avea grijă de bunicii ei, care au învățat-o să fie cinstită, responsabilă și respectuoasă, valori care, din punctul ei de vedere, o vor ajuta să-și îndeplinească visul de a fi polițistă.

O contribuție esențială în derularea acestei campanii o au Asociaţia Internaţională a Poliţiştilor – Regiunea I Alba, Corpul Național al Polițiștilor Alba, Sindicatul EUROPOL, Sindicatul Național Pro Lex și Sindicatul Național al Polițiștilor și al Personalului Contractual.

