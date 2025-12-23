VIDEO | Damian, Rareș și Izabela, trei micuți din Alba, vizitați de Moș Crăciun și polițiști: Au primit cadouri în cadrul campaniei ,,De Crăciun, dăruiește din suflet”
Damian, Rareș și Izabela, trei micuți din Alba, vizitați de Moș Crăciun și polițiști: Au primit cadouri în cadrul campaniei ,,De Crăciun, dăruiește din suflet”
Damian, Rareș și Izabela, trei micuți care, alături de mamele lor, își petrec sărbătorile de iarnă într-o locuință protejată de pe raza municipiului Alba Iulia au fost vizitați de polițiștii din Alba în cardul campaniei umanitare ,,De Crăciun, dăriuește din suflet”.
Potrivit IPJ Alba, polițiștii din Alba au continuat tradiția campaniei umanitare de Crăciun și l-au ajutat pe moșul să ajungă, cu daruri, la copii.
Moș Crăciun s-a întâlnit cu Damian, Rareș și Izabela, trei micuți care, alături de mamele lor, își petrec sărbătorile de iarnă într-o locuință protejată de pe raza municipiului Alba Iulia.
Scopul campaniei umanitare din acest an l-a reprezentat sprijinirea copiilor și a femeilor care se află într-o locuință protejată și transmiterea unui mesaj de solidaritate și empatie.
Campania umanitară a polițiștilor din județul Alba, intitulată ,,De Crăciun, dăruiește din suflet!”, a luat naștere din dorința de a fi mai aproape de comunitate și de a promova generozitatea, empatia, grija pentru cei de lângă noi, respectul și responsabilitatea.
Păstrăm Crăciunul în suflet și suntem alături de comunitate, zi de zi.
