FOTO | O femeie din Alba, sărbătorită la împlinirea frumoasei vârste de 101 de ani: ,,Un exemplu de demnitate, devotament si statornicie”

O femeie din Alba, sărbătorită la împlinirea frumoasei vârste de 101 de ani: ,,Un exemplu de demnitate, devotament si statornicie”

Lucreția Deteșan, o femeie din Uioara de Jos, a împlinit sâmbătă, 14 februarie 2026, frumoasa vârstă de 101 ani. I-au fost alături familia, dar și reprezentanți ai administrației locale, pentru a o sărbători cum se cuvine.

,,Astăzi, 14 februarie 2026, am avut deosebita onoare si bucurie de a o vizita și felicita pe doamna Deteșan Lucreţia, din Uioara de Jos, care a împlinit venerabila vârstă de 101 ani.

Doamna Deteșan Lucreția este soția unui fost veteran de război, iar viața sa reprezintă un exemplu de demnitate, devotament si statornicie. Cei 101 ani sunt o mărturie a unei existențe trăite cu credinţă, răbdare și dăruire față de familie şi comunitate.

În numele administrației publice locale și a întregii comunități, i-am transmis sincere urări de sănătate, liniște sufletească și zile binecuvântate în continuare. Ne exprimăm respectul și recunoștința față de generaţia care a trecut prin vremuri grele și care a contribuit la temelia societății de astăzi.

Îi dorim doamnei Deteșan Lucreția mulți ani înainte, cu sănătate și bucurii alături de cei dragi”, a transmis Silviu Vințeler, primarul orașului Ocna Mureș.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI