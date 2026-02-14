FOTO | O femeie din Alba, sărbătorită la împlinirea frumoasei vârste de 101 de ani: ,,Un exemplu de demnitate, devotament si statornicie”
O femeie din Alba, sărbătorită la împlinirea frumoasei vârste de 101 de ani: ,,Un exemplu de demnitate, devotament si statornicie”
Lucreția Deteșan, o femeie din Uioara de Jos, a împlinit sâmbătă, 14 februarie 2026, frumoasa vârstă de 101 ani. I-au fost alături familia, dar și reprezentanți ai administrației locale, pentru a o sărbători cum se cuvine.
,,Astăzi, 14 februarie 2026, am avut deosebita onoare si bucurie de a o vizita și felicita pe doamna Deteșan Lucreţia, din Uioara de Jos, care a împlinit venerabila vârstă de 101 ani.
Doamna Deteșan Lucreția este soția unui fost veteran de război, iar viața sa reprezintă un exemplu de demnitate, devotament si statornicie. Cei 101 ani sunt o mărturie a unei existențe trăite cu credinţă, răbdare și dăruire față de familie şi comunitate.
În numele administrației publice locale și a întregii comunități, i-am transmis sincere urări de sănătate, liniște sufletească și zile binecuvântate în continuare. Ne exprimăm respectul și recunoștința față de generaţia care a trecut prin vremuri grele și care a contribuit la temelia societății de astăzi.
Îi dorim doamnei Deteșan Lucreția mulți ani înainte, cu sănătate și bucurii alături de cei dragi”, a transmis Silviu Vințeler, primarul orașului Ocna Mureș.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
VIDEO | Povestea Andreei și a Sofiei, două luptătoare din Apuseni, cu handicap locomotor: Au primit de la un brașovean cu suflet mare scaune rulante pentru a se putea deplasa
Povestea Andreei și a Sofiei, două luptătoare din Apuseni, cu handicap locomotor: Au primit de la un brașovean cu suflet mare scaune rulante pentru a se putea deplasa Iubește Apusenii și oamenii lor. Vârstnicii din satele izolate i-au devenit familie și li se dedică trup și suflet. A ales să ajute și să aducă speranță […]
Prețul apartamentelor în județul Alba în 2026: aproximativ 1.600 de euro/mp în Alba Iulia. Situația în restul localităților
Prețul apartamentelor în județul Alba în 2026: aproximativ 1.600 de euro/mp în Alba Iulia. Situația în restul localităților Piața imobiliară din România s-a transformat în ultimii ani într-o adevărată „junglă” a prețurilor. În orașe precum Cluj-Napoca, metrul pătrat a depășit pragul de 3.000 de euro, în timp ce în București prețurile sar frecvent de 2.000 […]
VIDEO | Ziua porților deschise la noul Spital Dr. Holhoș din Alba Iulia: 22 de specialități medicale, într-un singur loc și consult gratuit cu bilet de trimitere. Când își începe activitatea cea mai mare unitate privată de oftalmologie din Transilvania
Ziua porților deschise la noul Spital Dr. Holhoș din Alba Iulia: 22 de specialități medicale, într-un singur loc și consult gratuit cu bilet de trimitere. Când își începe activitatea cea mai mare unitate privată de oftalmologie din Transilvania Locuitorii din Alba Iulia și din localitățile învecinate au participat, sâmbătă, 14 februarie 2026, la Ziua porților […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
FOTO | „Dragostea-i precum mascații. Te-ai lipsi, dar ea tot vine”: Mesaje INEDITE de Ziua Îndrăgostiților 2026 e la MAI și Forțele Terestre
„Dragostea-i precum mascații. Te-ai lipsi, dar ea tot vine”: Mesaje INEDITE de Ziua Îndrăgostiților 2026 e la MAI și Forțele...
Fitch menține ratingul României la BBB-, cu perspectivă negativă: Creștere economică sub potențial și datorie în urcare
Fitch menține ratingul României la BBB-, cu perspectivă negativă: Creștere economică sub potențial și datorie în urcare Agenția de evaluare...
Știrea Zilei
FOTO | O femeie din Alba, sărbătorită la împlinirea frumoasei vârste de 101 de ani: ,,Un exemplu de demnitate, devotament si statornicie”
O femeie din Alba, sărbătorită la împlinirea frumoasei vârste de 101 de ani: ,,Un exemplu de demnitate, devotament si statornicie”...
VIDEO | Povestea Andreei și a Sofiei, două luptătoare din Apuseni, cu handicap locomotor: Au primit de la un brașovean cu suflet mare scaune rulante pentru a se putea deplasa
Povestea Andreei și a Sofiei, două luptătoare din Apuseni, cu handicap locomotor: Au primit de la un brașovean cu suflet...
Curier Județean
28 februarie – 1 martie 2026 | Regionala Centru FIRST Tech Challenge România 2026 DECODE. 26 de echipe de elevi din țară participă la concursul de robotică de la Alba Iulia
28 februarie – 1 martie 2026 | Regionala Centru FIRST Tech Challenge România 2026 DECODE. 26 de echipe de elevi...
UPDATE FOTO | ACCIDENT pe autostrada A10, la Aiud: Un BMW s-a făcut praf după coliziunea cu o altă mașină
ACCIDENT pe autostrada A10, la Aiud: Un BMW s-a făcut praf după coliziunea cu o altă mașină Un accident rutier...
Politică Administrație
Comunicat de presă | Marius Hațegan: Așa nu se mai poate guverna! PSD își merită titlul de cel mai toxic partid de pe scena politică!
Comunicat de presă | Marius Hațegan: Așa nu se mai poate guverna! PSD își merită titlul de cel mai toxic...
Prețul apei în Alba, plafonat la 2,5% din venitul net al unei gospodării. Ion Dumitrel: ,,Vrem să extindem rețelele de canalizare în toate localitățile județului”
Prețul apei în Alba, plafonat la 2,5% din venitul net al unei gospodării. Ion Dumitrel: ,,Vrem să extindem rețelele de...
Opinii Comentarii
Mesaje amuzante de Valentine`s Day. MESAJELE care aduc ZÂMBETUL pe buzele PERSOANEI IUBITE
Mesaje haioase de Valentine`s Day 2026 • Texte şi declaraţii de dragoste amuzante de ziua îndrăgostiţilor Simțul umorului a fost...
Mesaje de Valentine’s day 2026. Declaraţii, urări, SMS-uri şi mesaje de dragoste pe care le puteţi trimite persoanei iubite
Mesaje de valentine’s day, 14 februarie 2026 • SMS -uri de ziua îndrăgostiţilor. Declaraţii de dragoste de Valentine `s Day....