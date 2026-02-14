Ştirea zilei

FOTO | O femeie din Alba, sărbătorită la împlinirea frumoasei vârste de 101 de ani: ,,Un exemplu de demnitate, devotament si statornicie”

Ioana Oprean

Publicat

acum 27 de minute

în

De

O femeie din Alba, sărbătorită la împlinirea frumoasei vârste de 101 de ani: ,,Un exemplu de demnitate, devotament si statornicie”

Lucreția Deteșan, o femeie din Uioara de Jos, a împlinit sâmbătă, 14 februarie 2026, frumoasa vârstă de 101 ani. I-au fost alături familia, dar și reprezentanți ai administrației locale, pentru a o sărbători cum se cuvine.

,,Astăzi, 14 februarie 2026, am avut deosebita onoare si bucurie de a o vizita și felicita pe doamna Deteșan Lucreţia, din Uioara de Jos, care a împlinit venerabila vârstă de 101 ani.

Doamna Deteșan Lucreția este soția unui fost veteran de război, iar viața sa reprezintă un exemplu de demnitate, devotament si statornicie. Cei 101 ani sunt o mărturie a unei existențe trăite cu credinţă, răbdare și dăruire față de familie şi comunitate.

În numele administrației publice locale și a întregii comunități, i-am transmis sincere urări de sănătate, liniște sufletească și zile binecuvântate în continuare. Ne exprimăm respectul și recunoștința față de generaţia care a trecut prin vremuri grele și care a contribuit la temelia societății de astăzi.

Îi dorim doamnei Deteșan Lucreția mulți ani înainte, cu sănătate și bucurii alături de cei dragi”, a transmis Silviu Vințeler, primarul orașului Ocna Mureș.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

VIDEO | Povestea Andreei și a Sofiei, două luptătoare din Apuseni, cu handicap locomotor: Au primit de la un brașovean cu suflet mare scaune rulante pentru a se putea deplasa

Mădălina Opriș

Publicat

acum o oră

în

14 februarie 2026

De

Povestea Andreei și a Sofiei, două luptătoare din Apuseni, cu handicap locomotor: Au primit de la un brașovean cu suflet mare scaune rulante pentru a se putea deplasa Iubește Apusenii și oamenii lor. Vârstnicii din satele izolate i-au devenit familie și li se dedică trup și suflet. A ales să ajute și să aducă speranță […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

Prețul apartamentelor în județul Alba în 2026: aproximativ 1.600 de euro/mp în Alba Iulia. Situația în restul localităților

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

14 februarie 2026

De

Prețul apartamentelor în județul Alba în 2026: aproximativ 1.600 de euro/mp în Alba Iulia. Situația în restul localităților Piața imobiliară din România s-a transformat în ultimii ani într-o adevărată „junglă” a prețurilor. În orașe precum Cluj-Napoca, metrul pătrat a depășit pragul de 3.000 de euro, în timp ce în București prețurile sar frecvent de 2.000 […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

VIDEO | Ziua porților deschise la noul Spital Dr. Holhoș din Alba Iulia: 22 de specialități medicale, într-un singur loc și consult gratuit cu bilet de trimitere. Când își începe activitatea cea mai mare unitate privată de oftalmologie din Transilvania

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 ore

în

14 februarie 2026

De

Ziua porților deschise la noul Spital Dr. Holhoș din Alba Iulia: 22 de specialități medicale, într-un singur loc și consult gratuit cu bilet de trimitere. Când își începe activitatea cea mai mare unitate privată de oftalmologie din Transilvania Locuitorii din Alba Iulia și din localitățile învecinate au participat, sâmbătă, 14 februarie 2026, la Ziua porților […]

Citește mai mult