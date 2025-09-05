FOTO | Nicolae Stanciu, mari ocazii în amicalul România-Canada 0-3: Și Andrei Rațiu în primul „11”

Nicolae Stanciu, mari ocazii în amicalul România-Canada: Și Andrei Rațiu în primul „11”

Naționala de fotbal a României a întâlnit, vineri, 5 septembrie 2025, reprezentativa Canadei, una dintre țările gazdă ale Campionatului Mondial de fotbal din 2026, într-un meci amical, pe „Arena Națională”.

Canada s-a impus cu 3-0 (2-0). Canada a deblocat tabela prin David, în minutul 11: centrare din lovitură liberă pe 6 metri și reluare cu capul la colțul lung. În minutul 23, Ahmed a dublat avantajul oaspeților după o gafă uriașă a portarului Horațiu Moldovan. În minutul 77, Sigur a finalizat din interiorul careului după o combinație simplă.

Cele două echipe s-au întâlnit în premieră în istorie.

Cei doi fotbaliști din Alba convocați la lot de selecționerul Mircea Lucescu, „căpitanul” Nicolae Stanciu și Andrei Rațiu, s-au regăsit, așa cum se anticipa, în primul „11”.

Nicolae Stanciu a avut două mari ocazii, inclusiv o bară, în prima repriză. El a fost înlocuit în minutul 60, imediat după ce a primit un cartonaș galben, de Florin Tănase.

Andrei Rațiu a fost înlocuit în minutul 85 de Deian Sorescu.

Două mare ocazii ale „tricolorilor” au fost ratate în repriza secundă de Denis Drăguș.

Următoarea partidă a naționalei României va fi marți, 9 septembrie 2025, de la ora 21.45, în deplasare cu Cipru, în preliminariile Campionatului Mondial.

foto: captură video Antena 1

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI