Sport

Foto: Nicolae Linca Cergău, cea mai clară victorie, Sportul Câmpeni a învins la Abrud în Cupa României, faza județeană, a doua etapă

Dan HENEGAR

Publicat

acum 3 ore

în

De

Cupa României, faza județeană, a doua etapă: Nicolae Linca Cergău, cea mai clară victorie, Sportul Câmpeni a învins la Abrud

În etapa secundă a Cupei României, faza județeană, au avut loc 6 partide, între reprezentante ale Ligii 4, calificatele în optimile de finală fiind Sportul Câmpeni (s-a impus în derby-ul Munților Apuseni, la Abrud), AFC Micești, ACS Oiejdea, Voința Beldiu (singurul succes al gazdelor), VCG Vințu de Jos și Nicolae Linca Cergău (cel mai clar succes).

Citește și: Cupa României, faza județeană: Dacic Blandiana, calificare la penalty-uri, Voința Beldiu – succes clar în derby-ul orgoliilor! Programul etapei secunde

În optimile de finală (programate în primăvara anului 2027), au acces cele șase câștigătoare din faza a II-a, urmând a intra în cursa pentru trofeu și cele zece echipe din Superliga AJF Alba.

Rezultate: Cuprirom Abrud – Sportul Câmpeni 0-2, Voința Stremț – AFC Micești 2-4, Limbenii Limba – ACS Oiejdea 1-2, Voința Beldiu – Fortuna Lunca Muresului 2-0, Dacic Blandiana – VCG Vințu de Jos 3-4, Târnavele Tiur – Nicolae Linca Cergău 0-4.

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

Foto: Student Sport Alba Iulia, debut cu stângul la senioare (Liga 2), victorie la junioare (Under 15)

Dan HENEGAR

Publicat

acum 7 minute

în

7 septembrie 2026

De

Student Sport Alba Iulia, debut cu stângul la senioare (Liga 2), victorie la junioare (Under 15), în prima etapă Student Sport Alba Iulia a debutat în noua stagiune cu un eșec drastic, la Târgu Mureș, la senioare, respectiv o victorie clară la junioare, la Arad. Citește și: Foto | Student Sport Alba Iulia, pregătiri intense […]

Citește mai mult

Sport

Succese nete pentru Mureșul Gâmbaș, Academia Șona 2, Viitorul Pianu și Performanța Ighiu 2, în etapa secundă a Cupei Județene

Dan HENEGAR

Publicat

acum 2 ore

în

7 septembrie 2026

De

Succese nete pentru Mureșul Gâmbaș, Academia Șona 2, Viitorul Pianu și Performanța Ighiu 2, în etapa secundă a Cupei Județene  Cupa Județeană, a doua ediție, a continuat cu etapa secundă, în care s-au înregistrat victorii clare pentru Mureșul Gâmbaș, Academia Șona 2, Viitorul Pianu și Performanța Ighiu 2, în respectivele întâlniri fiind angrenate formații din […]

Citește mai mult

Sport

Ce șanse sunt ca aiudeanul Andrei Cordea să ajungă la campioana Universitatea Craiova

Ioana Oprean

Publicat

acum 16 ore

în

6 septembrie 2026

De

Ce șanse sunt ca aiudeanul Andrei Cordea să ajungă la campioana Universitatea Craiova Universitatea Craiova, campioana României, ar putea reprezenta una dintre destinațiile posibile pentru Andrei Cordea, fotbalist aflat într-o situație contractuală complicată la CFR Cluj. Extrema în vârstă de 27 de ani a devenit una dintre piesele importante ale ardelenilor, însă problemele financiare traversate […]

Citește mai mult