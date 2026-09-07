Foto: Nicolae Linca Cergău, cea mai clară victorie, Sportul Câmpeni a învins la Abrud în Cupa României, faza județeană, a doua etapă

Cupa României, faza județeană, a doua etapă: Nicolae Linca Cergău, cea mai clară victorie, Sportul Câmpeni a învins la Abrud



În etapa secundă a Cupei României, faza județeană, au avut loc 6 partide, între reprezentante ale Ligii 4, calificatele în optimile de finală fiind Sportul Câmpeni (s-a impus în derby-ul Munților Apuseni, la Abrud), AFC Micești, ACS Oiejdea, Voința Beldiu (singurul succes al gazdelor), VCG Vințu de Jos și Nicolae Linca Cergău (cel mai clar succes).

În optimile de finală (programate în primăvara anului 2027), au acces cele șase câștigătoare din faza a II-a, urmând a intra în cursa pentru trofeu și cele zece echipe din Superliga AJF Alba.

Rezultate: Cuprirom Abrud – Sportul Câmpeni 0-2, Voința Stremț – AFC Micești 2-4, Limbenii Limba – ACS Oiejdea 1-2, Voința Beldiu – Fortuna Lunca Muresului 2-0, Dacic Blandiana – VCG Vințu de Jos 3-4, Târnavele Tiur – Nicolae Linca Cergău 0-4.

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