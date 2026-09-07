Foto: Nicolae Linca Cergău, cea mai clară victorie, Sportul Câmpeni a învins la Abrud în Cupa României, faza județeană, a doua etapă
Cupa României, faza județeană, a doua etapă: Nicolae Linca Cergău, cea mai clară victorie, Sportul Câmpeni a învins la Abrud
În etapa secundă a Cupei României, faza județeană, au avut loc 6 partide, între reprezentante ale Ligii 4, calificatele în optimile de finală fiind Sportul Câmpeni (s-a impus în derby-ul Munților Apuseni, la Abrud), AFC Micești, ACS Oiejdea, Voința Beldiu (singurul succes al gazdelor), VCG Vințu de Jos și Nicolae Linca Cergău (cel mai clar succes).
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În optimile de finală (programate în primăvara anului 2027), au acces cele șase câștigătoare din faza a II-a, urmând a intra în cursa pentru trofeu și cele zece echipe din Superliga AJF Alba.
Rezultate: Cuprirom Abrud – Sportul Câmpeni 0-2, Voința Stremț – AFC Micești 2-4, Limbenii Limba – ACS Oiejdea 1-2, Voința Beldiu – Fortuna Lunca Muresului 2-0, Dacic Blandiana – VCG Vințu de Jos 3-4, Târnavele Tiur – Nicolae Linca Cergău 0-4.
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