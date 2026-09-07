Succese nete pentru Mureșul Gâmbaș, Academia Șona 2, Viitorul Pianu și Performanța Ighiu 2, în etapa secundă a Cupei Județene

Cupa Județeană, a doua ediție, a continuat cu etapa secundă, în care s-au înregistrat victorii clare pentru Mureșul Gâmbaș, Academia Șona 2, Viitorul Pianu și Performanța Ighiu 2, în respectivele întâlniri fiind angrenate formații din Liga 5 (cel de-al șaselea eșalon al fotbalului amator din județ).

Rezultate: Mureșul Gâmbaș – CS 2 Ocna Mureș 6-2, Independența Cut – AFC 2 Micești 1-4, Academia Șona 2 – Gaz Metan Valea Lungă 8-2, Olimpic Berghin – Performanța 2 Ighiu 1-6, Viitorul Pianu – Viitorul Răhău 6-0, Spicul Bucerdea – ACS Crăciunel 3-2, Viitorul Vama Seacă – Progresul Fărău 2-5, Dacia Mihalț – Șoimii Ciumbrud 5-4.

În optimile de finală, echipele se vor împerechea după criteriul geografic și valoric. Începând cu sferturile de finală (vor avea loc în primăvara anului 2027) se vor împerechea prin tragere la sorți dintr-o singură urnă. AJF Alba a luat o decizie remarcabilă prin organizarea acestei întreceri fotbalistice, la ediția inaugurală impunându-se ACS Crăciunel (în finală pe „Cetate” cu Viitorul Răhău), grupare care recent a disputat SuperCupa AJF (1-6 cu Viitorul Sântimbru).

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