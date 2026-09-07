Video | Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeș deschide cu gânduri mari anul școlar 2026–2027: Un nou început, sub semnul performanței

Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeș deschide cu gânduri mari anul școlar 2026–2027: Un nou început, sub semnul performanței

Luni, 7 septembrie 2026, Colegiul Național „Lucian Blaga” din Sebeș și-a deschis porțile pentru un nou an de învățământ, într-un moment în care comunitatea școlară are toate motivele să privească spre viitor cu încredere. Festivitatea de deschidere a anului școlar 2026–2027 a reunit elevi, părinți și cadre didactice în jurul unui nou început.

Pentru Colegiul Național „Lucian Blaga”, începutul unui nou an școlar vine după un an al performanțelor remarcabile, în care elevii au confirmat, prin rezultate la examene, olimpiade și competiții naționale și internaționale, tradiția de excelență a școlii.

O școală în care performanța are continuitate

Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeș este una dintre instituțiile de referință ale învățământului din municipiu și din județul Alba, reunind ciclurile gimnazial și liceal și oferind elevilor posibilitatea de a se forma în domenii diverse, de la matematică-informatică și științele naturii până la filologie și științe sociale.

Forța colegiului nu se măsoară însă doar prin oferta educațională, ci mai ales prin rezultatele elevilor și prin capacitatea profesorilor de a susține performanța pe termen lung. Iar bilanțul anului școlar 2025–2026 confirmă acest lucru.

Un indicator important îl reprezintă rezultatele obținute la olimpiadele și concursurile școlare județene. Elevii colegiului au acumulat 129 de premii și mențiuni, dintre care 27 de premii I, 21 de premii II, 19 premii III și 62 de mențiuni. Totodată, 30 de elevi s-au calificat la etapele naționale, un record pentru unitatea de învățământ.

Performanțele au acoperit o paletă largă de discipline: informatică, TIC, matematică, chimie, fizică, limba și literatura română, istorie, geografie, limbi moderne și clasice, educație fizică și altele.

Aur pentru Sebeș și România, la informatică

Unul dintre cele mai importante rezultate ale anului îi aparține lui Victor Ioan Dobra, elev al Colegiului Național „Lucian Blaga” Sebeș.

În 2026, acesta a obținut medalia de aur la Olimpiada de Informatică a Europei Centrale (CEOI), desfășurată la Ljubljana, în Slovenia, în perioada 5–10 iulie. Victor Dobra, elev în clasa a XI-a, a făcut parte din lotul României, care a obținut trei medalii de aur și una de argint la această competiție.

Performanța internațională a fost precedată de un rezultat de top la etapa națională a Olimpiadei de Informatică: Victor Dobra a obținut premiul al II-lea și medalia de aur, rezultat care i-a asigurat calificarea în lotul național și, ulterior, în echipa României pentru competiția europeană.

Bacalaureatul 2026: trei dintre cele mai bune medii din Alba, la Sebeș

Și rezultatele examenului de Bacalaureat au așezat Colegiul Național „Lucian Blaga” în prim-planul învățământului din județ.

Andreea-Ioana Ilie a obținut media 9,96, cea mai mare medie din județul Alba. Absolventa profilului Matematică-Informatică a obținut 9,90 la Limba și literatura română și nota 10 atât la Matematică, cât și la Informatică.

Pe următoarele poziții ale clasamentului județean s-au aflat alți doi absolvenți ai colegiului: David-Marius Moldovan – 9,95 și Emilia-Maria Covaciu – 9,93. În total, nouă absolvenți ai Colegiului Național „Lucian Blaga” au obținut în 2026 medii de cel puțin 9,80: Andreea-Ioana Ilie, David-Marius Moldovan, Emilia-Maria Covaciu, Filip-Constantin Obreja, Luana David, Maria Iftime-Paulescu, Maria Aloman, Radu-Ioan Miclea și Denisa-Maria Cîndea.

Potrivit datelor centralizate pentru Bacalaureatul 2026, colegiul a avut 169 de candidați promovați din 177 prezenți, cu o rată de promovare de 95,5% și o medie a rezultatelor de 8,72.

Performanța continuă și după absolvire

Excelența absolvenților se vede și în opțiunile pentru studiile universitare.

În acest an, mai multe absolvente ale Colegiului Național „Lucian Blaga” au fost admise la universități prestigioase din străinătate. Printre acestea se numără Cristina Mara, admisă la Universitatea Duală Baden-Württemberg din Germania, Nora Tabal, admisă la Bryn Mawr College din Pennsylvania, Statele Unite ale Americii, Andreea Teodora Dărămuș, admisă la Johannes Kepler Universität Linz, Austria, și Irina Maria Popovici, admisă la Les Roches Global Hospitality Education din Marbella, Spania.

Un nou an, cu aceeași ambiție

Deschiderea anului școlar 2026–2027 găsește Colegiul Național „Lucian Blaga” într-un moment de bilanț pozitiv, dar și de noi așteptări. Rezultatele obținute în anul precedent ridică ștacheta pentru generațiile care vin.

De la medalii internaționale la informatică și calificări la etapele naționale ale olimpiadelor, până la mediile de aproape 10 la Bacalaureat și admiterea la universități din Europa și Statele Unite, performanțele anului 2025–2026 conturează imaginea unei școli în care excelența este rezultatul unei munci de echipă – elevi, profesori, familie și comunitate.

Secțiune Știri sub articolul principal