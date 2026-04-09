FOTO | Nicola Nicoară, elev la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul" Alba Iulia, a obținut premiul I la etapa județeană a Concursului Național „Istorie și societate în dimensiune virtuală"

Nicola Nicoară, elev la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia, clasa a XI-a, a obținut premiul I la etapa județeană a Concursului Național „Istorie și societate în dimensiune virtuală”, secțiunea istorie. 

Concursul oferă posibilitatea elevilor care dovedesc aptitudini, înclinaţii şi interese deosebite în domeniul istoriei şi informaticii să realizeze materiale cu ajutorul computerului pe teme de istorie. Sub coordonarea profesorului de istorie Dan Anca, Nicola a realizat un material sub forma unei pagini web, alegând ca temă „Propaganda în regimurile totalitare”. Proiectul a fost unul complex care a provocat elevul să îmbine cunoștințele teoretice cu abilitățile practice din domeniul digital și să prezinte într-o formă cât mai accesibilă, informațiile istorice în context vizual, se arată într-un mesaj publicat, pe o rețea de socializare, de către Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia.

„Participarea la acest concurs a reprezentat o oportunitate de a-mi îmbina cele două pasiuni: informatica și istoria, în scopul creării unui material de tip pagină web pe tema „Propaganda în regimurile totalitare”. Am ales această temă deoarece a reprezentat o provocare nu doar datorită cantității mari de informații pe care le-am inclus, ci și datorită complexității designului paginii, care trebuia să ofere ușurință în parcurgerea acesteia”, a spus Nicola.

