FOTO | Motorina a depășit pragul de 8 lei pe litru, după ce carburanții s-au scumpit: Situația la benzinăriile din Alba

Motorina a depășit pragul de 8 lei pe litru, după ce carburanții s-au scumpit: Situația la benzinăriile din Alba

De o nouă scumpire a carburanților au avut parte șoferii care au mers să își alimenteze autoturismele în această dimineață. Prețul motorinei a depășit pragul de 8 lei la mai multe benzinării din țară.

În acest an, în România, s-au înregistrat multiple scumpiri ale carburanților, așadar situația nu este una prea roz pentru buzunarele șoferilor.

Cele mai mai mari scumpiri se înregistrează la motorină, unde prețul mediu pe litru a crescut cu 3,1%, ceea ce înseamnă că un plin costă azi cu 12 lei mai mult decât luna trecută. În cazul benzinei, prețul mediu pe litru s-a majorat cu 1,3%, arată o analiză peco-online.ro

Ce prețuri sunt la benzinăriile din Alba:

Lukoil

Diesel: 7.99

Benzină: 7.54

,,Super” Diesel: 8.35

Petrom

Diesel: 7.96

Benzină: 7.56

MOL

Diesel: 8.03

Benzină: 7.62

Europa

Diesel: 7.96

Benzină: 7.52

Rompetrol:

Diesel: 8.02

Benzină: 7.62

În prezent, România se situează pe locul 11 în Uniunea Europeană la capitolul prețul benzinei și pe locul 15 în ceea ce privește motorina.

La alte benzinării de lanț considerate mai scumpe, motorina a depășit pragul de 8 lei pe litru. Spre exemplu, la o benzinărie OMV dintr-o zonă de vest a Bucureștiului, de pe Bd. Timișoara, motorina standard costă azi 8,02 lei/litru.

