FOTO | Motorina a depășit pragul de 8 lei pe litru, după ce carburanții s-au scumpit: Situația la benzinăriile din Alba
Motorina a depășit pragul de 8 lei pe litru, după ce carburanții s-au scumpit: Situația la benzinăriile din Alba
De o nouă scumpire a carburanților au avut parte șoferii care au mers să își alimenteze autoturismele în această dimineață. Prețul motorinei a depășit pragul de 8 lei la mai multe benzinării din țară.
În acest an, în România, s-au înregistrat multiple scumpiri ale carburanților, așadar situația nu este una prea roz pentru buzunarele șoferilor.
Cele mai mai mari scumpiri se înregistrează la motorină, unde prețul mediu pe litru a crescut cu 3,1%, ceea ce înseamnă că un plin costă azi cu 12 lei mai mult decât luna trecută. În cazul benzinei, prețul mediu pe litru s-a majorat cu 1,3%, arată o analiză peco-online.ro
Ce prețuri sunt la benzinăriile din Alba:
Lukoil
- Diesel: 7.99
- Benzină: 7.54
- ,,Super” Diesel: 8.35
Petrom
- Diesel: 7.96
- Benzină: 7.56
MOL
- Diesel: 8.03
- Benzină: 7.62
Europa
- Diesel: 7.96
- Benzină: 7.52
Rompetrol:
- Diesel: 8.02
- Benzină: 7.62
În prezent, România se situează pe locul 11 în Uniunea Europeană la capitolul prețul benzinei și pe locul 15 în ceea ce privește motorina.
La alte benzinării de lanț considerate mai scumpe, motorina a depășit pragul de 8 lei pe litru. Spre exemplu, la o benzinărie OMV dintr-o zonă de vest a Bucureștiului, de pe Bd. Timișoara, motorina standard costă azi 8,02 lei/litru.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
Bărbat de 52 de ani, din Teiuș, cu mandat de executare, REȚINUT de polițiști și depus în Penitenciarul Aiud: Nouă luni după gratii pentru că a condus băut
Bărbat de 52 de ani, din Teiuș, cu mandat de executare, REȚINUT de polițiști și depus în Penitenciarul Aiud: Nouă luni după gratii pentru că a condus băut Un bărbat de 52 de ani a fost reținut de oamenii legii deoarece este posesorul unui mandat de executare a pedepsei închisorii. Urmează să stea la închisoare […]
Bărbat din Sebeș cu mandat de executare, REȚINUT de polițiști și dus la Penitenciarul Aiud: Va sta după gratii 5 ani pentru trafic de droguri de mare risc
Bărbat din Sebeș cu mandat de executare, REȚINUT de polițiști și dus la Penitenciarul Aiud: Va sta după gratii 5 ani pentru trafic de droguri de mare risc Cinci ani de închisoare urmează să stea după gratii un bărbat din Sebeș care a fost depistat de oamenii legii fiind posesorul unui mandat de executare. Acesta […]
Femeie de 47 de ani, din Sebeș, bătută crunt de concubinul de 33 de ani: Bărbatul a fost REȚINUT de polițiști
Femeie de 47 de ani, din Sebeș, bătută crunt de concubinul de 33 de ani: Bărbatul a fost REȚINUT de polițiști O femeie de 47 de ani, din Sebeș, a fost bătută crunt de concubinul de 33 de ani. Bărbatul a fost REȚINUT de polițiști pentru 24 de ore. Potrivit IPJ Alba Iulia, la data […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Minivacanță de Crăciun și Revelion: Câte zile libere au la final de an angajații din România
Minivacanță de Crăciun și Revelion: Câte zile libere au la final de an angajații din România Finalul anului 2025 se...
Extinderea rețelei de cabinete medicale mobile pentru screeningul cancerului de col uterin. Ministerul Sănătății: ,,Serviciu este destinat tuturor femeilor”
Extinderea rețelei de cabinete medicale mobile pentru screeningul cancerului de col uterin. Ministerul Sănătății: ,,Serviciu este destinat tuturor femeilor” Ministerul...
Știrea Zilei
VIDEO | Captură de DROGURI făcută de DIICOT și BCCO din Alba Iulia: Au descoperit sute de grame în urma unor percheziții în Sebeș și Sibiu. Au fost vândute și către minori
Captură de DROGURI făcută de polițiștii din Alba: Au descoperit sute de grame în urma unor percheziții în Sebeș și...
DOLIU în muzica românească: Compozitorul Horia Moculescu s-a stins din viață la 88 de ani
DOLIU în muzica românească: Compozitorul Horia Moculescu s-a stins din viață la 88 de ani Compozitorul, pianistul și profesorul Horia...
Curier Județean
Bărbat de 52 de ani, din Teiuș, cu mandat de executare, REȚINUT de polițiști și depus în Penitenciarul Aiud: Nouă luni după gratii pentru că a condus băut
Bărbat de 52 de ani, din Teiuș, cu mandat de executare, REȚINUT de polițiști și depus în Penitenciarul Aiud: Nouă...
Bărbat din Sebeș cu mandat de executare, REȚINUT de polițiști și dus la Penitenciarul Aiud: Va sta după gratii 5 ani pentru trafic de droguri de mare risc
Bărbat din Sebeș cu mandat de executare, REȚINUT de polițiști și dus la Penitenciarul Aiud: Va sta după gratii 5...
Politică Administrație
Vești bune pentru transportul în comun din Baia de Arieș: Microbuz electric și stație de încărcare. Valoarea achiziției, peste 1.000.000 de lei
Vești bune pentru transportul în comun din Baia de Arieș: Microbuz electric și stație de încărcare. Obiectivele investiției Primăria Baia...
Câți bugetari vor fi dați afară: Coaliția de guvernare a ajuns la un acord. „Cheltuielile de personal, cu 10% mai mici în 2026”
Câți bugetari vor fi dați afară: Coaliția de guvernare a ajuns la un acord. „Cheltuielile de personal, cu 10% mai...
Opinii Comentarii
12 noiembrie – triplă sărbătoare a Armatei Române: Ziua Cercetaşilor, Geodezilor militari și SMG
12 noiembrie – triplă sărbătoare a Armatei Române: Ziua Cercetaşilor, Geodezilor militari și SMG Data de 12 noiembrie marchează o...
În 11 noiembrie, creștinii ortodocși îl pomenesc pe Sfântul Mina, ocrotitorul celor păgubiţi
În 11 noiembrie, creștinii ortodocși îl pomenesc pe Sfântul Mina, ocrotitorul celor păgubiţi Sfântul Mina este prăznuit de ortodocşi pe...