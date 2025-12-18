FOTO: Moș Crăciun a venit și pentru fotbaliștii și fotbalistele de la Student Sport Alba Iulia
Moș Crăciun a venit și pentru fotbaliștii și fotbalistele de la Student Sport Alba Iulia, clubul din Cetatea Marii Uniri
Moș Crăciun a venit și pentru reprezentanții clubului Student Sport Alba Iulia! Un final de an încărcat de emoții pentru micuții componenți, băieți și fete, ai ACS Student Sport Alba Iulia.
Citește și: Student Sport Alba Iulia, primul loc, cu maximum de puncte, la Under 15, fotbal feminin
În Sala Universității „1 Decembrie 1918” Alba Iulia țâncii s-au bucurat de „sportul rege”, în compania echipei CS Universitar Alba Iulia, la finele acțiunii copiii plecând fiecare cu o punguță cadou. Scorurile nu au fost contabilizate, jocul bazându-se doar pe multă voie bună și distracție. La fel s-au petrecut lucrurile și pentru cele mai mici fete din cadrul Student Sport Alba Iulia, acestea având parte de partide interesante cu două echipe din eșaloanele superioare, Kids Tâmpa Brașov (Liga 2) și Vasas Femina Odorheiu Secuiesc (SuperLiga feminină). Nici reprezentantele sexului frumos nu au făcut notă discordantă, au reușit să îmbine utilul cu plăcutul, iar la finalul întâlnirilor au primit mici cadouri din partea clubului din Cetatea Marii Uniri.
„Clubul ACS Student Sport Alba Iulia dorește să mulțumească tuturor celor ce s-au implicat în buna desfășurare a competiției. Fără înțelegere și sprijin nu am fi reușit atâtea evenimente și fapte din suflet pentru acești copilași. Mulțumim în special domnului primar Gabriel Pleșa, ce a răspuns pozitiv tuturor solicitărilor noastre de câțiva ani încoace sprijinind necondiționat fotbalul și întreg sportul albaiulian. În final dorim să amintim și partenerii instituționali, Liceul German Sebeș, Universitatea «1 Decembrie 1918» din Alba Iulia, dar și CSM Unirea Alba Iulia”, a punctat Cătălin Costea, președintele Student Sport Alba Iulia.
