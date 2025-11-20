FOTO | Modernizarea liceului din Teiuș continuă fără întrerupere. Branșamentul de apă și instalațiile interioare sunt aproape gata

Se lucrează intens la branșamentul de apă de la Liceul Teoretic Teiuș. Instalațiile sunt aproape finalizate

Reprezentanții Primăriei Teiuș au anunțat joi, 20 noiembrie 2025, că lucrările de reabilitare la clădirea grupurilor sanitare ale Liceului Teoretic Teiuș avansează rapid, echipele aflate pe teren lucrând intens la această dată pentru finalizarea mai multor etape esențiale.

Potrivit administrației locale, se lucrează în ritm susținut la înlocuirea branșamentului de apă potabilă aferent grupurilor sociale, operațiune necesară pentru asigurarea unui sistem funcțional și eficient.

În paralel, primăria anunță că instalațiile termice de apă caldă și rece, precum și cele de iluminat și prize sunt aproape finalizate, urmând ca în scurt timp să fie turnate șapele. Această etapă va permite stabilirea cotelor pentru canalizare și scurgerile de pardoseală și va crea stratul suport necesar montării gresiei, apropiind lucrările de momentul finalizării.

Anunțul vine la două luni după ce ziarulunirea.ro relata începerea lucrărilor de reabilitare la clădirea grupurilor sanitare ale liceului, parte a unui program extins de investiții în infrastructura educațională din Teiuș. Proiectul are ca obiectiv modernizarea completă a clădirii, pentru a asigura elevilor condiții sigure și adecvate.

