FOTO | Modernizarea halei ce va găzdui noile linii de fabricație a muniției tip NATO de la UM Cugir poate începe: A fost finalizată licitația
Modernizare a halei ce va găzdui noile linii de fabricație de la UM Cugir: A fost finalizată licitația
Uzina Mecanică (UM) Cugir face un nou pas important în implementarea strategiei de modernizare și dezvoltare a capacităților de producție, de îmbunătățire a condițiilor de muncă și de protejare a mediului, reafirmând angajamentul ferm față de performanță și viitor.
A fost finalizată licitația pe Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) pentru modernizarea halei ce va găzdui noile linii de fabricație – o investiție strategică ce va contribui la creșterea competitivității, diversificarea producției și alinierea la standardele NATO, au anunțat, miercuri, 21 octombrie 2025, reprezentanții UM Cugir.
Citește și: Megainvestiție la UM Cugir: peste 50 de milioane de euro pentru creșterea capacității de producție și diversificarea gamei de fabricație a muniției de tip NATO
Noua hală va fi destinată amplasării liniei de fabricație a muniției tip NATO, calibru 12.7×99 mm, pentru care procedura de achiziție este în curs de derulare pe SEAP, precum și a unei linii de producție calibru 5.56×45 mm tip NATO, a cărei operaționalizare este planificată pentru anul 2026.
„Aceste investiții nu reprezintă doar tehnologii de ultimă generație – ele înseamnă siguranță, condiții de muncă superioare și stabilitate pentru angajați, dar și continuitatea unei tradiții de excelență în industria națională de apărare.
Rezultatele obținute reflectă un proces complex, bazat pe implicare susținută și colaborare eficientă între structurile de conducere, echipele tehnice și partenerii instituționali, demonstrând că progresul se realizează prin viziune comună, responsabilitate și coordonare.
Conducerea Uzinei Mecanice Cugir reconfirmă, încă o dată, că adevărata forță a unei fabrici sunt oamenii săi – profesioniști dedicați, care duc mai departe un nume respectat și o istorie de peste un secol.
Pentru noi, modernizarea înseamnă încredere, respect și viziune. Pentru Cugir, înseamnă mândrie și speranță în viitor”, au transmis reprezentanții UM Cugir.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
VIDEO | PERCHEZIȚII într-un dosar în care o persoană s-ar fi prezentat în mod FALS ofițer SRI: A recrutat foști combatanți în teatrele de operații și pasionați de arme de foc și i-a trimis în misiuni speciale
PERCHEZIȚII într-un dosar în care o persoană s-ar fi prezentat în mod FALS ofițer SRI: A recrutat foști combatanți în teatrele de operații și pasionați de arme de foc și i-a trimis în misiuni speciale Astăzi, 22 octombrie, polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Alba Iulia, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor […]
VIDEO | Cozi interminabile la moaștele Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț: Sunt depuse spre închinare la Catedrala Ortodoxă din Alba Iulia
Cozi impresionante se întind în fața Catedralei Ortodoxe din Alba Iulia. Moaștele Sfântului Dometie cel Milostiv sunt expuse pentru închinare până miercuri dimineață Sute de credincioși stau deja la coadă în fața Catedralei Ortodoxe din Alba Iulia, pentru a se închina la moaștele Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț. Racla cu sfintele moaște […]
LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 21 octombrie 2025: 514 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș
LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 21 octombrie 2025: 514 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Cutremur cu magnitudinea 4,2 în România: Unde s-a produs seismul
Cutremur cu magnitudinea 4,2 în România Un cutremur cu magnitudinea 4,2 s-a produs, miercuri, 22 octombrie 2025, în judeţul Vrancea....
România se află în pragul unei crize demografice: Tinerii și adulții cu experiență profesională aleg să emigreze în număr tot mai mare
România se află în pragul unei crize demografice: Tot mai mulți români pleacă, iar revenirea în țară scade drastic În...
Știrea Zilei
FOTO | Modernizarea halei ce va găzdui noile linii de fabricație a muniției tip NATO de la UM Cugir poate începe: A fost finalizată licitația
Modernizare a halei ce va găzdui noile linii de fabricație de la UM Cugir: A fost finalizată licitația Uzina Mecanică...
VIDEO | PERCHEZIȚII într-un dosar în care o persoană s-ar fi prezentat în mod FALS ofițer SRI: A recrutat foști combatanți în teatrele de operații și pasionați de arme de foc și i-a trimis în misiuni speciale
PERCHEZIȚII într-un dosar în care o persoană s-ar fi prezentat în mod FALS ofițer SRI: A recrutat foști combatanți în...
Curier Județean
Bărbat de 39 de ani, din Bistra, cu „alcool la bord” pe un drum comunal: Ce alcoolemie avea
Bărbat de 39 de ani, din Bistra, cu „alcool la bord” pe un drum comunal Un bărbat din Bistra a...
Bărbat de 52 de ani, din Gârda de Sus, scos din trafic pentru conducere sub influența alcoolului pe DN 75: Cât a indicat aparatul etilotest
Bărbat de 52 de ani, din Gârda de Sus, scos din trafic pentru conducere sub influența alcoolului Un bărbat din...
Politică Administrație
Comunicat de presă PSD Alba: Majorarea salariului minim este o obligație legală, nu doar o decizie economică
Majorarea salariului minim este o obligație legală, nu doar o decizie economică Partidul Social Democrat a prezentat în cadrul Coaliției...
Clădirea cinematografului din Roșia Montană va fi restaurată. Achiziția pentru executarea lucrărilor, lansată în SEAP
Clădirea cinematografului din Roșia Montană va fi restaurată. Achiziția pentru executarea lucrărilor, lansată în SEAP Primaria Roșia Montană a lansat...
Opinii Comentarii
21 octombrie 1754 se inaugurau primele scoli din Blaj: Orașul va deveni centrul învățământului românesc din Transilvania
21 octombrie 1754 se inaugurau primele scoli din Blaj: Orașul va deveni centrul învățământului românesc din Transilvania Pe 21 octombrie...
21 octombrie – Sfinţii Mărturisitori Ardeleni, care au luptat împotriva impunerii confesiunii greco-catolice
21 octombrie – Sfinţii Mărturisitori Ardeleni, care au luptat împotriva impunerii confesiunii greco-catolice Sfinţii Mărturisitori Ardeleni sunt prăznuiţi pe 21...