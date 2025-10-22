Rămâi conectat

Ştirea zilei

FOTO | Modernizarea halei ce va găzdui noile linii de fabricație a muniției tip NATO de la UM Cugir poate începe: A fost finalizată licitația

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 minute

în

De

Modernizare a halei ce va găzdui noile linii de fabricație de la UM Cugir: A fost finalizată licitația

Uzina Mecanică (UM) Cugir face un nou pas important în implementarea strategiei de modernizare și dezvoltare a capacităților de producție, de îmbunătățire a condițiilor de muncă și de protejare a mediului, reafirmând angajamentul ferm față de performanță și viitor.

A fost finalizată licitația pe Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) pentru modernizarea halei ce va găzdui noile linii de fabricație – o investiție strategică ce va contribui la creșterea competitivității, diversificarea producției și alinierea la standardele NATO, au anunțat, miercuri, 21 octombrie 2025, reprezentanții UM Cugir.

Citește și: Megainvestiție la UM Cugir: peste 50 de milioane de euro pentru creșterea capacității de producție și diversificarea gamei de fabricație a muniției de tip NATO

Noua hală va fi destinată amplasării liniei de fabricație a muniției tip NATO, calibru 12.7×99 mm, pentru care procedura de achiziție este în curs de derulare pe SEAP, precum și a unei linii de producție calibru 5.56×45 mm tip NATO, a cărei operaționalizare este planificată pentru anul 2026.

„Aceste investiții nu reprezintă doar tehnologii de ultimă generație – ele înseamnă siguranță, condiții de muncă superioare și stabilitate pentru angajați, dar și continuitatea unei tradiții de excelență în industria națională de apărare.

Rezultatele obținute reflectă un proces complex, bazat pe implicare susținută și colaborare eficientă între structurile de conducere, echipele tehnice și partenerii instituționali, demonstrând că progresul se realizează prin viziune comună, responsabilitate și coordonare.

Conducerea Uzinei Mecanice Cugir reconfirmă, încă o dată, că adevărata forță a unei fabrici sunt oamenii săi – profesioniști dedicați, care duc mai departe un nume respectat și o istorie de peste un secol.

Pentru noi, modernizarea înseamnă încredere, respect și viziune. Pentru Cugir, înseamnă mândrie și speranță în viitor”, au transmis reprezentanții UM Cugir.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

VIDEO | PERCHEZIȚII într-un dosar în care o persoană s-ar fi prezentat în mod FALS ofițer SRI: A recrutat foști combatanți în teatrele de operații și pasionați de arme de foc și i-a trimis în misiuni speciale

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

22 octombrie 2025

De

PERCHEZIȚII într-un dosar în care o persoană s-ar fi prezentat în mod FALS ofițer SRI: A recrutat foști combatanți în teatrele de operații și pasionați de arme de foc și i-a trimis în misiuni speciale Astăzi, 22 octombrie, polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Alba Iulia, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

VIDEO | Cozi interminabile la moaștele Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț: Sunt depuse spre închinare la Catedrala Ortodoxă din Alba Iulia

Rebecca Buzdugan

Publicat

acum 24 de ore

în

21 octombrie 2025

De

Cozi impresionante se întind în fața Catedralei Ortodoxe din Alba Iulia. Moaștele Sfântului Dometie cel Milostiv sunt expuse pentru închinare până miercuri dimineață Sute de credincioși stau deja la coadă în fața Catedralei Ortodoxe din Alba Iulia, pentru a se închina la moaștele Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț. Racla cu sfintele moaște […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 21 octombrie 2025: 514 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș

Ioana Oprean

Publicat

acum o zi

în

21 octombrie 2025

De

LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 21 octombrie 2025: 514 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 26 de minute

Cutremur cu magnitudinea 4,2 în România: Unde s-a produs seismul

Cutremur cu magnitudinea 4,2 în România Un cutremur cu magnitudinea 4,2 s-a produs, miercuri, 22 octombrie 2025, în judeţul Vrancea....
Actualitateacum 2 ore

România se află în pragul unei crize demografice: Tinerii și adulții cu experiență profesională aleg să emigreze în număr tot mai mare

România se află în pragul unei crize demografice: Tot mai mulți români pleacă, iar revenirea în țară scade drastic În...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 4 minute

FOTO | Modernizarea halei ce va găzdui noile linii de fabricație a muniției tip NATO de la UM Cugir poate începe: A fost finalizată licitația

Modernizare a halei ce va găzdui noile linii de fabricație de la UM Cugir: A fost finalizată licitația Uzina Mecanică...
Ştirea zileiacum 2 ore

VIDEO | PERCHEZIȚII într-un dosar în care o persoană s-ar fi prezentat în mod FALS ofițer SRI: A recrutat foști combatanți în teatrele de operații și pasionați de arme de foc și i-a trimis în misiuni speciale

PERCHEZIȚII într-un dosar în care o persoană s-ar fi prezentat în mod FALS ofițer SRI: A recrutat foști combatanți în...

Curier Județean

Curier Județeanacum 14 minute

Bărbat de 39 de ani, din Bistra, cu „alcool la bord” pe un drum comunal: Ce alcoolemie avea

Bărbat de 39 de ani, din Bistra, cu „alcool la bord” pe un drum comunal Un bărbat din Bistra a...
Curier Județeanacum 39 de minute

Bărbat de 52 de ani, din Gârda de Sus, scos din trafic pentru conducere sub influența alcoolului pe DN 75: Cât a indicat aparatul etilotest

Bărbat de 52 de ani, din Gârda de Sus, scos din trafic pentru conducere sub influența alcoolului Un bărbat din...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 3 ore

Comunicat de presă PSD Alba: Majorarea salariului minim este o obligație legală, nu doar o decizie economică

Majorarea salariului minim este o obligație legală, nu doar o decizie economică Partidul Social Democrat a prezentat în cadrul Coaliției...
Politică Administrațieacum 14 ore

Clădirea cinematografului din Roșia Montană va fi restaurată. Achiziția pentru executarea lucrărilor, lansată în SEAP

Clădirea cinematografului din Roșia Montană va fi restaurată. Achiziția pentru executarea lucrărilor, lansată în SEAP Primaria Roșia Montană a lansat...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum o zi

21 octombrie 1754 se inaugurau primele scoli din Blaj: Orașul va deveni centrul învățământului românesc din Transilvania

21 octombrie 1754 se inaugurau primele scoli din Blaj: Orașul va deveni centrul învățământului românesc din Transilvania Pe 21 octombrie...
Opinii - Comentariiacum 2 zile

21 octombrie – Sfinţii Mărturisitori Ardeleni, care au luptat împotriva impunerii confesiunii greco-catolice

21 octombrie – Sfinţii Mărturisitori Ardeleni, care au luptat împotriva impunerii confesiunii greco-catolice Sfinţii Mărturisitori Ardeleni sunt prăznuiţi pe 21...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea