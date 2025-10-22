FOTO | Modernizarea halei ce va găzdui noile linii de fabricație a muniției tip NATO de la UM Cugir poate începe: A fost finalizată licitația

Modernizare a halei ce va găzdui noile linii de fabricație de la UM Cugir: A fost finalizată licitația

Uzina Mecanică (UM) Cugir face un nou pas important în implementarea strategiei de modernizare și dezvoltare a capacităților de producție, de îmbunătățire a condițiilor de muncă și de protejare a mediului, reafirmând angajamentul ferm față de performanță și viitor.

A fost finalizată licitația pe Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) pentru modernizarea halei ce va găzdui noile linii de fabricație – o investiție strategică ce va contribui la creșterea competitivității, diversificarea producției și alinierea la standardele NATO, au anunțat, miercuri, 21 octombrie 2025, reprezentanții UM Cugir.

Noua hală va fi destinată amplasării liniei de fabricație a muniției tip NATO, calibru 12.7×99 mm, pentru care procedura de achiziție este în curs de derulare pe SEAP, precum și a unei linii de producție calibru 5.56×45 mm tip NATO, a cărei operaționalizare este planificată pentru anul 2026.

„Aceste investiții nu reprezintă doar tehnologii de ultimă generație – ele înseamnă siguranță, condiții de muncă superioare și stabilitate pentru angajați, dar și continuitatea unei tradiții de excelență în industria națională de apărare.

Rezultatele obținute reflectă un proces complex, bazat pe implicare susținută și colaborare eficientă între structurile de conducere, echipele tehnice și partenerii instituționali, demonstrând că progresul se realizează prin viziune comună, responsabilitate și coordonare.

Conducerea Uzinei Mecanice Cugir reconfirmă, încă o dată, că adevărata forță a unei fabrici sunt oamenii săi – profesioniști dedicați, care duc mai departe un nume respectat și o istorie de peste un secol.

Pentru noi, modernizarea înseamnă încredere, respect și viziune. Pentru Cugir, înseamnă mândrie și speranță în viitor”, au transmis reprezentanții UM Cugir.

