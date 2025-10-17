Megainvestiție la UM Cugir: peste 50 de milioane de euro pentru creșterea capacității de producție și diversificarea gamei de fabricație a muniției de tip NATO
UM Cugir a lansat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) procedura de achiziție prin licitație publică a utilajelor și serviciilor aferente proiectului „Modernizare în vederea creșterii capacității de producție și diversificării gamei de fabricație a muniției, de tip NATO, calibru 12.7×99 mm” – Utilaje speciale, executate la temă, capabile să producă elemente de muniție cal. 12.7x99mm tip NATO, ca parte a unei linii de producție muniție calibru 12,7×99 mm tip NATO.
Valoarea totală estimată a achiziției este de 275.900.000 de lei (aproximativ 54 de milioane de euro), fără TVA.
Data limită pentru primirea ofertelor este 20 noiembrie 2025.
Contractul de furnizare cuprinde furnizarea linii de producție de utilaje pentru linile de producție muniție tip NATO calibru 12.7X99 mm, instalarea, punerea în funcțiune, recepția utilajelor, instruirea personalului, suport tehnic (service), garanție, precum și orice alte activității necesare pentru realizarea contractului.
Utilajele speciale executate la temă vor fi capabile să producă elemente de muniție cal. 12.7×99 mm tip NATO (degetar tub, degetar glonț, tub, cămașă glonț, montaj glonț, montaj cartuș).
Utilajele speciale trebuie să producă trei tipuri de cartuș calibru 12,7×99 mm tip NATO M8/M20/M33 și să asigure o capacitate a liniei de producție de minimum 80 cartușe pe minut la o eficiență de minimum 85%.
Uzina Mecanică Cugir S.A., întreprindere publică aflată sub autoritatea Companiei Naționale Romarm S.A., desfășoară activități în domeniul fabricării armamentului și a muniției (CAEN 2530), în conformitate cu politicile publice din sectorul apărării și securității naționale.
Obiectivul de politică publică al societății este menținerea și dezvoltarea capacităților industriale strategice necesare apărării naționale, prin producția de armament și muniție în condiții de eficiență, siguranță și conformitate cu reglementările interne și internaționale.
Obiectivul de investiții: „Modernizare în vederea creșterii capacității de producție și a diversificării gamei de fabricație a muniției de tip NATO calibru 12,7x99mm” a fost aprobat de către Guvernul României, prin Hotărârea de Guvern Nr. 1.668 din 18.12.2024. De asemenea, Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenorialului și Turismului, în calitatea sa de acționar majoritar al U.M. Cugir S.A., a alocat de la bugetul statului fondurile necesare realizării acestei investiții prin majorarea contribuției acestuia la capitalul social al U.M. Cugir S.A. Acesta fiind și contextul care a generat rolul U.M. Cugir S.A. de autoritate contractantă în cadrul procedurii de atribuire.
Printre obiectivele preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice în muniția 12,7 x 99 mm sunt vizate o serie de obiective strategice, având un impact atât la nivel macroeconomic, cât și în cadrul sectorului de apărare:
– optimizarea resurselor: alocarea eficientă a resurselor financiare spre producția de muniție 12,7 x 99 mm va contribui la maximizarea randamentului investițional, având în vedere importanța acestei muniții în cadrul standardelor NATO;
– stimularea economiei: prin creșterea capacității de producție internă se anticipează un impuls economic în sectoarele conexe, inclusiv în lanțul de aprovizionare și distribuție;
– diversificarea sursei de venit: extinderea producției poate deschide noi oportunități de export, generând astfel venituri suplimentare pentru bugetul național;
– eficiența costurilor: investind în tehnologie și modernizare, se urmărește reducerea costurilor pe unitate, fără a compromite calitatea sau eficiența muniției;
– investiții în cercetare și dezvoltare: alocarea fondurilor pentru cercetare poate contribui la inovarea în sectorul de apărare, oferind avantaje competitive pe piața internațională;
– sustenabilitate financiară: se urmărește creșterea autonomiei sectorului, asigurând un flux constant de venituri și minimizând costurile operaționale.
