CONTRACT de 3 milioane de euro pentru regenerarea urbană a celui mai dens populat cartier din Aiud: În ce stadiu a ajuns proiectul
CONTRACT de 3 milioane de euro pentru regenerarea urbană a celui mai dens populat cartier din Aiud: În ce stadiu a ajuns proiectul
Primăria Aiud a lansat, miercuri, 3 iunie 2026, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), procedura de contractare prin licitație publică a lucrărilor și dotărilor aferente proiectului „Regenerare urbană, cartier locuințe colective”.
Valoarea totală estimată a contractului propus este de 15.317.520 de lei (echivalentul a aproximativ 3 milioane de euro), fără TVA.
Data limită pentru primirea ofertelor este 22 iunie 2026.
Context și obiective
Proiectul de regenerare urbană al municipiului Aiud reprezintă una dintre cele mai importante investiții realizate în ultimii ani pentru dezvoltarea orașului. Acesta este finanțat prin Programul „Regiunea Centru” 2021–2027 și are ca scop modernizarea și revitalizarea cartierului Micro, cea mai mare și mai dens populată zonă rezidențială a municipiului. Prin această investiție, administrația locală urmărește creșterea calității vieții locuitorilor, îmbunătățirea aspectului urban și crearea unor spații publice moderne, accesibile și prietenoase cu mediul.
Finanțarea proiectului
Contractul de finanțare a fost semnat în anul 2026 între municipiul Aiud și Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru. Valoarea totală a investiției este de aproximativ 22,12 milioane de lei, echivalentul a circa 4,5 milioane de euro. Din această sumă, peste 17,3 milioane de lei provin din fonduri europene nerambursabile prin intermediul Fondul European de Dezvoltare Regională, restul fiind asigurat prin contribuția autorităților locale.
Zona vizată de intervenții
Proiectul se desfășoară în cartierul Micro, cea mai aglomerată zonă de locuințe colective din Aiud, unde sunt amplasate peste 2.800 de apartamente. Suprafața totală care va beneficia de lucrări de regenerare urbană depășește 8 hectare de spații publice și zone verzi.
Principalele lucrări propuse
Intervențiile prevăzute în cadrul proiectului urmăresc transformarea cartierului într-un spațiu urban modern și funcțional. Printre lucrările planificate se numără reamenajarea spațiilor dintre blocuri, extinderea și modernizarea zonelor verzi, amenajarea de noi locuri de joacă pentru copii și crearea unor spații dedicate recreerii și socializării. Totodată, vor fi modernizate aleile pietonale și zonele de circulație, astfel încât acestea să ofere condiții sporite de siguranță și accesibilitate pentru toate categoriile de utilizatori.
Integrarea în strategia de dezvoltare a municipiului Aiud
Regenerarea urbană a cartierului Micro face parte dintr-o strategie amplă de dezvoltare durabilă a municipiului Aiud. În ultimii ani, administrația locală a implementat mai multe proiecte complementare care urmăresc modernizarea infrastructurii urbane și reducerea impactului asupra mediului.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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