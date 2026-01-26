FOTO | Mobilizare exemplară într-un oraș din Alba: Acoperișul unei case, prăbușit sub greutatea zăpezii, a fost refăcut rapid
Mobilizare exemplară într-un oraș din Alba: Acoperișul unei case, prăbușit sub greutatea zăpezii, a fost refăcut rapid
Comunitatea locală s-a mobilizat în mod exemplar în orașul Teiuș într-o situație delicată pentru o familie. Acoperișul unei case, prăbușit sub greutatea zăpezii, a fost refăcut rapid, prin eforturi conjugate.
„Iarna poate fi frumoasă, dar uneori nemiloasă.
Zăpada, simbol al liniștii și al purității, a adus pentru o familie din Teiuș nu bucurie, ci suferință. Greutatea ei a distrus acoperișul locuinței, lăsând o familie vulnerabilă în fața frigului, nesiguranței și lipsurilor.
Prin implicare imediată și sub directa coordonare a Domnului Primar Mirel Vasile Halalai, a fost acordat ajutor de urgență, reușindu-se refacerea acoperișului și redarea unui minim de siguranță și demnitate acestei familii greu încercate.
Această intervenție reafirmă faptul că administrația locală are grijă de toți cetățenii, indiferent de etnie, statut social sau situație financiară, atunci când viața și siguranța lor sunt puse în pericol.
Comunitatea înseamnă responsabilitate, solidaritate și acțiune, mai ales în momentele dificile.
Mulțumim totodată celor care au dat o mână de ajutor: Pintea Babarel, Stoica Daniel, Moldovan Paul, Zoltan Sergiu.
Lucrarea a fost finalizată în data de 24.01.2026”, a precizat, într-o postare în mediul online, Iulian-Ciprian Tecșa.
