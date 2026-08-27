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Foto | Cu 206 km/h pe Autostrada A1 Boița-Sibiu-Sebeș-Deva: Ce măsuri drastice au luat oameni legii

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

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Cu 206 km/h pe Autostrada A1 Boița-Sibiu-Sebeș-Deva: Ce măsuri drastice au luat oameni legii

În cursul zilei de 26 august 2026, polițiștii Biroului de Poliție Autostrada A1 Râmnicu Vâlcea–Deva au desfășurat o acțiune de tip „blitz”, în sistem „cascadă”, pentru prevenirea accidentelor rutiere produse pe fondul vitezei excesive și pentru depistarea șoferilor care nu respectă regimul legal de viteză.

Viteza a fost monitorizată cu aparatele radar în mai multe puncte succesive de pe autostrada A1, situate pe raza județelor Alba, Hunedoara și Sibiu.

În intervalul orar 10.00-13.00, polițiștii Biroului de Poliție Autostrada A1 Râmnicu Vâlcea–Deva au aplicat 31 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 17.514 lei, iar cinci permise de conducere au fost reținute în vederea suspendării dreptului de a conduce, pentru depășirea limitelor maxime de viteză.

Printre situațiile constatate pe sectorul de autostradă monitorizat, la limita de 130 km/h, s-au numărat cinci conducători auto care se deplasau cu viteze între 181 și 206 km/h. În toate situațiile menționate au fost aplicate sancțiuni contravenționale și s-a dispus suspendarea temporară a dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice – respectivii conducători auto, care reprezentau un pericol la adresa siguranței rutiere, fiind scoși din trafic.

Acțiunile de acest tip vor continua, în scopul reducerii riscului rutier și al creșterii gradului de siguranță rutieră.

Polițiștii le recomandă conducătorilor auto să respecte limitele legale de viteză pentru a ajunge în siguranță la destinație.

sursa: IPJ Alba

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