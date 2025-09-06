FOTO | Mihălțeanul Nicolae Carnat în echipa lunii august 2025 din Liga 2 de fotbal

Albaiulianca Miriam Bulgaru, calificată în semifinalele turneului ITF de la Viena Miriam Bulgaru, sportivă legitimată la CSM Unirea Alba Iulia, s-a calificat în semifinale la turneul ITF de la Viena (W75), desfășurat pe zgură. Citește și: Aiudeanul Levi Polgar, pentru a treia oară la startul celui mai greu ultramaraton din lume: „Vom fi cea mai […]