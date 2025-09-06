FOTO | Mihălțeanul Nicolae Carnat în echipa lunii august 2025 din Liga 2 de fotbal
Mihălțeanul Nicolae Carnat în echipa lunii august 2025 din Liga 2
În urma prestațiilor remarcabile pe care le-a avut, mihălțeanul Nicolae Carnat a fost inclus în echipa lunii august din Liga 2 de fotbal.
În luna august 2025 s-au disputat primele 5 etape din ediția 2025-2026 a campionatului din eșalonul secund.
Echipa ideală este alcătuită, conform unei tradiții înrădăcinate, de Federația Română de Fotbal, într-un sistem 3-4-3.
Echipa lunii august în Liga 2 Casa Pariurilor
Portar: Codruț Sandu (Corvinul Hunedoara);
Fundași: Mihai Bălașa (Concordia Chiajna), Carlos Inglada (Poli Iași), Antoniu Manolache (Corvinul Hunedoara)
Mijlocași: Nicolae Carnat (Concordia Chiajna), Angelo Cocian (FC Bihor Oradea), Ștefan Pacionel (CSA Steaua București), Serges Ekollo (AFC ASA Tg. Mureș)
Atacanți: Cristian Măgerușan (AFC ASA Tg. Mureș), Carl Davordzie (Ceahlăul), Moussa Samake (Concordia Chiajna)
Antrenor: Eusebiu Tudor (AFC ASA Tg. Mureș).
