FOTO| Micul pianist din Alba, la doar 8 ani, răsplătit cu distinctii la concursuri din toată Europa

Viitorul nostru e în copiii noștri. Nu este mai multă fericire decât să privim cum copiii noștri își găsesc treapta lor în viață. Foarte important este îndrumarea copilului în dezvoltare, educație. Muzica poate face o diferență. Muzica dezvoltă starea spirituală și emoțională, imaginația.

De la dezvoltarea intelectului, la insuflarea perseverenței și răbdării, muzica poate face minuni în viața copilului. Muzica învaţă copilul la munca de zi cu zi, aceasta aduce voința, îmbunătăţirea, dă o anume viziune a lumii. Muzica are, de asemenea, o mare importanță pentru formarea caracterului: dezvoltă perseverență, răbdare, capacitatea de a lucra, își susțin colegii, comunică cu oamenii în largul lor.

Desigur, copiii care studiază muzica se simt mai încrezători în societate și viața lor este mai armonioasă și mai colorată. Se întâmplă ca într-un „basm”, atunci când un copil își dă seama că muzica este pasiunea lui și isi vede viața nu mai cu muzica.

Vă facem cunostința cu Tudor Bucatcă – pasiunea lui e pianul! Tudor Nicolae Bucatcă, a început la 6 ani studiul pianului sub îndrumarea dnei profesoare Vera Zelenscaia, in cadrul Liceului de Arte Regina Maria. După 1 an de studiu a inceput anul 2020 cu mari emoții la primul său concurs la Cluj, unde a obținut premiul II la Concursul Prietenii Muzicii.

Până în momentul pandemiei, viața creativă a micului artist a fost plină de spectacole live, care au fost organizate constant de profesorul său. Comunicarea în direct între muzician și public este foarte importantă, deoarece tocmai acesta este scopul muncii sale de zi cu zi – să cânte în fața publicului și să le ofere bucurie prin muzică. Dar, în ciuda tuturor dificultăților asociate pandemiei, dezvoltarea profesională și creativitatea nu s-au oprit. In condițiile excepționale de anul acesta datorate pandemiei, concursurile naționale și internaționale s-au mutat în mediul online, acesta solicitând o muncă suplimentară atât pentru elevi, profesori dar și pentru părinți.

Efortul muncii i-a fost răsplătit cu distinctii precum premiul de Excelenta la concursul „Virtuozii Primăverii” din București, urmate de Praga ,,Gold Europe Stars” premiul I; Spania „Word Art Games” premiul II; Polonia „XVI International Culture Caravan” premiul I; Ucraina „Music Wonderland” premiul III; Turcia „VI International Art Competition” premiul I și recet la București două premii I în cadrul „Concursului Național de Muzică Românească” organizat cu prilejul Zilei Naționale și Festivalul Internațional „Rezonanțe Sonore Online” 2020 – Ediția a II-a.

Acum Tudor are 8 ani și are un repertoriu pianist destul de mare și variat, care include lucrări de diferite stiluri – J.S Bach, J. Benda, W.Gillok, C.Czerny, C.A. Loeschhorn, S.Dragoi. Toate aceste reușite nu ar fi fost posibile fără susținerea, implicarea și devotamentul pentru instrument si meseria de dascăl al doamnei profesoare Vera Zelenscaia. Un profesionist desăvârșit care pe toată perioada acesta nici o clipă nu si- a neglijat elevii, căutând mereu soluții pentru buna desfășurare a studiilor. Tudor își organizează ziua în așa mod încât în primul rând să poată studia pianul. În fiecare zi comunică cu profesoara sa și trimite rapoarte video și audio despre cum se descurcă astăzi.

Vera Zelenscaia în fiecare zi îi stabilește noi obiective pentru dezvoltarea sa profesională, pentru ca Tudor să știe cum și pentru ce cântă la pian în fiecare zi. Tudor e foarte serios în pregătirea pentru competiție, studiază mult și cu sârguință, ascultă multă muzică. Actualmente are deja propriul său canal YouTube, care este actualizat în fiecare lună cu video noi. Tudor este un băiat bine educat, cu un suflet foarte fin. Își iubește cu drag mama, ia un exemplu de la tatăl său, încearcă să nu-i supere niciodată cu comportamentul său și să facă totul pentru a putea fi mândrii de succesele sale.

Își iubește prietenii, întotdeauna susține în timpul concertelor colegii săi pianiști, cu care studiază împreună în clasa profesoarei Vera Zelenscaia. Recent, a apărut în casa lui un nou prieten – o pisicuță mică și blândă Kitty, pe care o iubește și o îngrijește cu loialitate. Tudor este un copil deosebit și viața lui devine mai diversă și împlinită în fiecare zi datorită pianului. Și bineînțeles că are un vis, speră să ajungă un mare artist, să cânte pe marile scene și să bucure oamenii cu muzica lui.