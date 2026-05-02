SCM Zalău – Metalurgistul Cugir 3-0 (1-0), în play-off-ul Seriei 7 | „Roș-albaștrii”, al patrulea eșec consecutiv!

SCM Zalău – Metalurgistul Cugir 3-0 (1-0), în play-off-ul Seriei 7, din Liga 3 | „Roș-albaștrii”, al patrulea eșec consecutiv!

Prima etapă din returului play-off-ului Seriei 7, al patrulea eșec pentru Metalurgistul Cugir, 0-3 (0-1) cu SCM Zalău

Formația portarului albaiulian Dinu Moldovan a urcat pe locul secund la egalitate de puncte cu CSM Unirea Alba Iulia pe care o va înfrunta etapa viitoare pe „Cetate” și Sănătatea Cluj, tpate cu 18 puncte

}n minutul 21 a punctat Niakate (fostl fundaș al CSU Alba Iulia), cu o lovitură de cap în urma unui corner

În minutul 35, momente de panică, întrucât Brâcoveanu și-a închițit limba, căzând foarte rău, fiind nevoie de intervenția medicilor pentru a evita o tragedie. Acesta a fost schimbat și a fost transportat de urgență la spital/

Scoryul a fost majorat de Danale (52, după o acțiune personală pe dreapta și un șut imparabil la colțul scurt).

Sg, Pop (56) duce scorul la proporții de neprezentare, după o lovitură de pedeapsă.

Zălăuanii au dat lovitura, având o față o formație în picaj, cu 4 eșecuri consecutive și două puncte strânse în 6 întâlniri. „Roș-albaștrii”, cu un efectiv complet, au remizat 1-1, la Cugir, în tur (ultimul punct loat de elevii lui Lucian Itu).

Arbitri G. Moșoiu (Ovidiu), G. Suciu (Câmpia Turzii), C. Antal (Baciu), rezervă A. Preda (Tîrnova) Observatori E. Arsa (Arad), I. Suciu (Tg. Mureș)

Foto: Sportul Sălajean

