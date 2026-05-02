SCM Zalău – Metalurgistul Cugir 3-0 (1-0), în play-off-ul Seriei 7 | „Roș-albaștrii", al patrulea eșec consecutiv!

Dan HENEGAR

SCM Zalău – Metalurgistul Cugir 3-0 (1-0), în play-off-ul Seriei 7, din Liga 3 | „Roș-albaștrii”, al patrulea eșec consecutiv!

Prima etapă din returului play-off-ului Seriei 7, al patrulea eșec pentru Metalurgistul Cugir, 0-3 (0-1) cu SCM Zalău

Citește și: FOTO: Metalurgistul Cugir – SCM Zalău 1-1 (0-0), în prima etapă din play-off! Remiză care nu ajută pe nimeni… Cugirenii, egalați în minutul 84!

Formația portarului albaiulian Dinu Moldovan a urcat pe locul secund la egalitate de puncte cu CSM Unirea Alba Iulia pe care o va înfrunta etapa viitoare pe „Cetate” și Sănătatea Cluj, tpate cu 18 puncte

}n minutul 21 a punctat Niakate (fostl fundaș al CSU Alba Iulia), cu o lovitură de cap în urma unui corner

În minutul 35, momente de panică, întrucât Brâcoveanu și-a închițit limba, căzând foarte rău, fiind nevoie de intervenția medicilor pentru a evita o tragedie. Acesta a fost schimbat și a fost transportat de urgență la spital/

Scoryul a fost majorat de Danale (52, după o acțiune personală pe dreapta și un șut imparabil la colțul scurt).

Sg, Pop (56) duce scorul la proporții de neprezentare, după o lovitură de pedeapsă.

Zălăuanii au dat lovitura, având o față o formație în picaj, cu 4 eșecuri consecutive și două puncte strânse în 6 întâlniri. „Roș-albaștrii”, cu un efectiv complet, au remizat 1-1, la Cugir, în tur (ultimul punct loat de elevii lui Lucian Itu).

Arbitri G. Moșoiu (Ovidiu), G. Suciu (Câmpia Turzii), C. Antal (Baciu), rezervă A. Preda (Tîrnova) Observatori E. Arsa (Arad), I. Suciu (Tg. Mureș)

Foto: Sportul Sălajean

FOTO: Minaur Baia Mare – CSM Unirea Alba Iulia 1-1 (0-1)! Pelici, piedică pentru fosta sa echipă! „Alb-negrii”, remiză cu regrete imense

Minaur Baia Mare – CSM Unirea Alba Iulia 1-1 (0-1)! Pelici, piedică pentru fosta sa echipă! „Alb-negrii", remiză cu regrete imense Unirea Alba Iulia nu a reușit să învingă a doua oară în play-off pe Minaur Baia Mare, 1-1 (1-0), iar „alb-negrii" au pierdut două puncte prețioase în cursa pentru promovarea în Liga 2 Nebunie […]

Miriam Bulgaru, locul 211 WTA, va juca în calificări la Roland Garros. Sportivele românce care vor participa la turneul de Grand Slem

Miriam Bulgaru, locul 211 WTA, va juca în calificări la Roland Garros. Sportivele românce care vor participa la turneu Organizatorii Roland Garros au anunțat lista jucătoarelor înscrise în calificările turneului de Grand Slam de la Paris. Printre sportivele care vor lupta pentru un loc pe tabloul principal se numără și două românce: Irina Begu, aflată […]

VIDEO | Roxana Deac (CS Unirea Alba Iulia), CAMPIOANĂ EUROPEANĂ la powerlifting: Performanță de excepție în Cehia

Roxana Deac (CS Unirea Alba Iulia), CAMPIOANĂ EUROPEANĂ la powerlifting: Performanță de excepție în Cehia Roxana Deac, sportivă legitimată la CS Unirea Alba Iulia, a cucerit titlul de campioană europeană, vineri, 1 mai 2026, în prima zi a Campionatului European de Powerlifting 2026. Competiția are loc la Pilsen (Cehia). Roxana Deac, sportivă antrenată de Ovidiu […]

