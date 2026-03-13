Metalurgistul Cugir – CSC Ghiroda și Giarmata Vii 0-0 | Remiză albă care menține suspansul în lupta pentru play-off
Metalurgistul Cugir – CSC Ghiroda și Giarmata Vii, un duel încins pentru play-off, cu două reprize diametral opuse, s-a încheiat cu o remiză albă care menține suspansul în calculele calificării în play-off.
„Roș-albaștrii” sunt avantajați, întrucât se mențin la 3 „lungimi” în fața adversarului din Banat când mai sunt două runde. Și asta după o etapă în care Poli Timișoara a realizat un egal surprinzător la Pecica, unde a fost condusă până în final. Cugirenii au avut marile ocazii ale actului secund, prin Petra (bară) și Goronea!
Bănățenii au avut prima ocazie mare, intervenție R. Pop (7) în două rânduri în fața lui Mancăș. Amfitrionii au replicat prin Vihinha (17), șut peste dintr-o indirectă. O primă repriză în care miza și-a spus apăsat cuvântul cu rare oportunități și fără niciun șut pe spațiul porții în dreptul amfitrionilor. Cugirenii au început mai bine actul secund și au amenințat prin P. Păcurar (52) și S. Itu (54), fața partidei schimbându-se în bine. F. Roșu (57) a dat emoții, cu un șut în diagonală. Tăban (61) a tras de la distanță, pe centru. Jocul are culoare, iar Petra (69) a reluat cu capul, în transversală, centrarea lui Vitinha. Ciocan (85) a avut o intervenție excelentă și a păstrat tabela imaculată la șutul trimis de Goronea din 13 metri. A replicat Buia (88) – șut, pe lângă bara stânga. O fază litigioasă, oaspeții au cerut penalty, în prelungiri, pentru un henț la S. Itu.
Arbitri C. Diaconu (București), Ov. Timar (Oradea), L. Tănase (Pitești); rezervă Cl. Ștef (Tg. Mureș) Observatori E. Arsa (Arad), Horațiu Pîrțiu-Vasilichi (Unirea)
Foto: Sorin GIURCĂ (Fan Metalurgistul)
