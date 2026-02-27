Sport

FOTO: Metalurgistul Cugir – CS Universitar Alba Iulia 2-1 (1-1), în derby „de Alba” | „Roș-albaștrii”, victorie prețioasă după ce au întors scorul împotriva coșmarului

Dan HENEGAR

Publicat

acum 33 de minute

în

De

Metalurgistul Cugir – CS Universitar Alba Iulia 2-1 (1-1), în derby „de Alba” | „Roș-albaștrii”, victorie prețioasă după ce au întors scorul împotriva coșmarului, în primul meci din 2026

Metalurgistul Cugir a câșigat 3 puncte prețioase în lupta pentru play-off, prin victoria de acasă cu CSU Alba Iulia, scor 2-1 (1-1), din derby „de Alba”, la prima reprezentație oficială a anului, după ce a întors scorul.

Citește și: Mercato discret pentru divizionarele terțe din Alba | Bursa transferurilor din iarnă realizate de CSM Unirea Alba Iulia, Metalurgistul Cugir, CIL Blaj și CSU Alba Iulia

„Roș-albaștrii” nu-și permiteau să pășească greșit în compania unui adversar incomod, care i-a produs în două rânduri dureri de cap în stagiunea curentă. Amfitrionii au dominat, însă au avut de remontat după ce s-au trezit conduși, și au izbutit să întrerupă coșmarul CSU, care data de 8 partide (precedentul succes, acum mai bine de 3 ani, 1-0, în noiembrie 2022!!!)

Gazdele, cu 3 absențe importante, Șaucă (suspendat), Vitinha și Mâlnă (accidentați), au mizat în formula de start doar pe B. Minteuan, dintre cei nou-veniți, la studenți regăsindu-se 3 achiziții în primul unsprezece (B. Pop, P. Cristea, Gâțan). Vizitatorii au aliniat o distribuție tânără, cu o medie de vârstă de 20 de ani, cel mai vârstnic fiind Velțan (23 de ani).

Cugirenii au început tare, cu ocazii Mihăilă (6), Petra (8), intervenție Pauletti (14) – la șut Mihăilă. Contrar cursului jocului, Sebaș (25, jucător care în vară s-a pregătit cu „roș-albaștrii”) a pătruns în stânga și a marcat cu un șut plasat, la colțul lung, la prima acțiune periculoasă a oaspeților, care imediat au mai avut o oportunitate (Velțan 28, șut peste). Egalitatea a fost restabilită de Petra (32, reluare cu capul la centrarea lui P. Păcurar). Până la finalul primului mitan, Petra (41)  și Stănilă (43) au trecut pe lângă gol.

La reluare, jocul a scăzut în intensitate, iar Bura (61) a ratat o mare ocazie de a aduce gazdele în avantaj. Tot el a reușit să puncteze, cu o lovitură de cap (76, din apropiere, la centrarea lui Tăban), însă universitarii și-au vândut scump pielea și au mai produs emoții la acțiunile lui Velțan și Pîrv, plus Gâțan (liberă în ultimele secvențe), dar au pierdut al patrulea joc la rând

Arbitri R. Cupu (Făgăraș), V. Pânzaru, Ov. Nicolae (ambii Brașov), Căt. Minteuan (Apahida) Observatori M. Salomir (Cluj-Napoca), Gh. Brumar (Reșița).

Foto: Sorin GIURCĂ (Fan Metalurgistul)

