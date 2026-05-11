FOTO | Tabără de marcare și remarcare a traseelor turistice: Aproximativ 40 de voluntari au contribuit la dezvoltarea turismului local și județean
Tabără de marcare și remarcare a traseelor turistice: Aproximativ 40 de voluntari au contribuit la dezvoltarea turismului local și județean
În acest weekend, comuna Bucium din județul Alba a găzduit cea de-a doua tabără de marcare și remarcare a traseelor turistice organizată în acest an, reunind aproximativ 40 de voluntari (adulți și copii), într-un efort comun dedicat conservării și promovării patrimoniului natural și cultural al zonei.
Tabăra de corturi a fost amplasată în imediata apropiere a Cabanei Negrileasa, situată în proximitatea Poienii cu Narcise de la Negrileasa, unul dintre cele mai spectaculoase obiective naturale din Munții Apuseni. Într-un cadru natural deosebit, voluntarii Asociației de Turism și Ecologie Trascău Corp Zlatna (dar și voluntari neafiliați unei asociații) au desfășurat activități de marcare și remarcare a traseelor turistice, contribuind la îmbunătățirea infrastructurii montane din zonă.
Pe parcursul taberei, echipele de voluntari au continuat marcarea traseului tematic Via Severvs, identificat prin simbolul triunghi albastru (TA), până în centrul satului Bucium Poieni, traseul care urmează anticul drum roman ce făcea legătura între zonele miniere Zlatna și Bucium. Totodată, au fost montați stâlpi indicatori pe traseul minelor, marcat cu punct roșu (PR), facilitând orientarea turiștilor și accesul către importante obiective istorice și naturale.
Voluntarii au fost împărțiți în mai multe echipe de lucru și au reușit să finalizeze toate sarcinile propuse în timpul estimat. Vremea favorabilă a contribuit la buna desfășurare a activităților, oferind condiții ideale pentru lucrările de teren și pentru spiritul de echipă care a caracterizat întreaga acțiune.
Prin aplicarea de marcaje cu vopsea și intervențiile de remarcare, au fost revitalizate traseele turistice care înconjoară zona Vîlcoi-Negrileasa și fac legătura cu centrul comunei Bucium. Aceste rute oferă vizitatorilor oportunitatea de a descoperi frumusețea autentică a Munților Apuseni, poveștile și legendele locurilor, dar și ospitalitatea oamenilor din zonă.
În centrul comunei Bucium, turiștii pot descoperi elemente culturale și istorice importante, iar dezvoltarea și întreținerea traseelor turistice reprezintă un pas esențial în promovarea patrimoniului local și în susținerea turismului responsabil.
Acțiunea demonstrează încă o dată implicarea comunității și a voluntarilor în protejarea și valorificarea patrimoniului natural al județului Alba, transformând fiecare tabără de marcare într-o investiție în viitorul turismului montan din Apuseni. Acțiunea a fost derulată cu sprijinul Consiliului Județean Alba, se arată într-un comunicat transmis de Adrian Puiuleț, președinte Asociația de Turism și Ecologie Trascău Corp Zlatna.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
ACCIDENT rutier la Alba Iulia: Trei autoturisme s-au ciocnit pe Calea Moților. O persoană a suferit leziuni corporale / TRAFIC îngreunat
ACCIDENT rutier la Alba Iulia: Trei autoturisme s-au ciocnit pe Calea Moților Un accident rutier a avut loc astăzi, 11 mai 2026, pe Calea Moților din Alba Iulia. Din primele informații disponibile, în evenimentul rutier au fost implicate trei autoturisme. Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru asigurarea măsurilor specifice la un […]
FOTO | Premieră în turismul din Alba Iulia: Primul „Info Trip” dedicat agențiilor de turism din România, organizat prin colaborarea dintre mediul public și cel privat
Premieră în turismul din Alba Iulia: Primul „Info Trip” dedicat agențiilor de turism din România, organizat prin colaborarea dintre mediul public și cel privat Centrul Cultural Palatul Principilor și antreprenori din turism au organizat, weekendul trecut, primul „Info Trip” dedicat profesioniștilor din industria turismului, o vizită de documentare menită să contribuie la promovarea municipiului Alba […]
16 mai 2026 | Festivalul Luminii revine la Alba Iulia după o pauză de 3 ani: ,,Vino să aprindem împreună mii de lumini și să transformăm o seară obișnuită într-o amintire specială”
Festivalul Luminii revine la Alba Iulia după o pauză de 3 ani: ,,Vino să aprindem împreună mii de lumini și să transformăm o seară obișnuită într-o amintire specială” Festivalul Luminii revine la Alba Iulia, după o pauză de 3 ani. Astfel, în 2026 evenimentul are loc în Parcul Unirii, de la ora 18:00. Mii de […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Cum va fi VREMEA în Transilvania și celelalte regiuni până în 24 mai 2026: Săptămână rece, urmată de o încălzire treptată
Cum va fi VREMEA în Transilvania și celelalte regiuni până în 24 mai 2026: Săptămână rece, urmată de o încălzire...
Sorin Grindeanu, despre posibilitatea de a deveni premier: „Dacă ai mei colegi consideră că sunt cel mai potrivit, nu refuz nimic”. Ce spune despre un guvern minoritar PSD-UDMR
Sorin Grindeanu, despre posibilitatea de a deveni premier: „Dacă ai mei colegi consideră că sunt cel mai potrivit, nu refuz...
Știrea Zilei
VIDEO | A început deszăpezirea Transfăgărășanului: Se intervine cu două utilaje de mare capacitate. „Temperaturile scăzute nu ne ajută”
A început deszăpezirea Transfăgărășanului: Se intervine cu două utilaje de mare capacitate. „Temperaturile scăzute nu ne ajută” Direcția Regională de...
TRAGEDIE în Alba: Cadavrul unui bărbat de 54 de ani, din Bucium, descoperit într-un canal de colectare a apei pluviale. Polițiștii fac cercetări pentru ucidere din culpă
TRAGEDIE în Alba: Cadavrul unui bărbat de 54 de ani, din Bucium, descoperit într-un canal de colectare a apei pluviale....
Curier Județean
FOTO | Tabără de marcare și remarcare a traseelor turistice: Aproximativ 40 de voluntari au contribuit la dezvoltarea turismului local și județean
Tabără de marcare și remarcare a traseelor turistice: Aproximativ 40 de voluntari au contribuit la dezvoltarea turismului local și județean...
ACCIDENT rutier la Alba Iulia: Trei autoturisme s-au ciocnit pe Calea Moților. O persoană a suferit leziuni corporale / TRAFIC îngreunat
ACCIDENT rutier la Alba Iulia: Trei autoturisme s-au ciocnit pe Calea Moților Un accident rutier a avut loc astăzi, 11...
Politică Administrație
FOTO | Acord Bolojan-Fritz „pentru a apăra direcția de reformă și corectitudine pe care ne-am întemeiat guvernarea comună”
Acord Bolojan-Fritz „pentru a apăra direcția de reformă și corectitudine pe care ne-am întemeiat guvernarea comună” „Partidul Național Liberal și...
Ilie Bolojan poate fi desemnat din nou prim-ministru: Decizia CCR care permite acest scenariu. Lider PNL: „Nu există impedimente constituționale pentru desemnarea Președintelui PNL drept candidat pentru funcție”
Ilie Bolojan poate fi desemnat din nou prim-ministru: Decizia CCR care permite acest scenariu. Lider PNL: „Nu există impedimente constituționale...
Opinii Comentarii
11 mai 1968: A început construcția primului autoturism românesc Dacia
11 mai 1968: A început construcția primului autoturism românesc Dacia Pe data de 11 mai 1968, în urmă cu 53...
Ziua Regalității. 10 mai, zi cu triplă semnificație istorică: Sosirea lui Carol, Independenţa şi Regatul
Ziua Regalității. 10 mai, zi cu triplă semnificație istorică: Sosirea lui Carol, Independenţa şi Regatul În această zi sunt marcate...