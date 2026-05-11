Curier Județean

FOTO | Tabără de marcare și remarcare a traseelor turistice: Aproximativ 40 de voluntari au contribuit la dezvoltarea turismului local și județean

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

De

Tabără de marcare și remarcare a traseelor turistice: Aproximativ 40 de voluntari au contribuit la dezvoltarea turismului local și județean

În acest weekend, comuna Bucium din județul Alba a găzduit cea de-a doua tabără de marcare și remarcare a traseelor turistice organizată în acest an, reunind aproximativ 40 de voluntari (adulți și copii), într-un efort comun dedicat conservării și promovării patrimoniului natural și cultural al zonei.

Tabăra de corturi a fost amplasată în imediata apropiere a Cabanei Negrileasa, situată în proximitatea Poienii cu Narcise de la Negrileasa, unul dintre cele mai spectaculoase obiective naturale din Munții Apuseni. Într-un cadru natural deosebit, voluntarii Asociației de Turism și Ecologie Trascău Corp Zlatna (dar și voluntari neafiliați unei asociații) au desfășurat activități de marcare și remarcare a traseelor turistice, contribuind la îmbunătățirea infrastructurii montane din zonă.

Pe parcursul taberei, echipele de voluntari au continuat marcarea traseului tematic Via Severvs, identificat prin simbolul triunghi albastru (TA), până în centrul satului Bucium Poieni, traseul care urmează anticul drum roman ce făcea legătura între zonele miniere Zlatna și Bucium. Totodată, au fost montați stâlpi indicatori pe traseul minelor, marcat cu punct roșu (PR), facilitând orientarea turiștilor și accesul către importante obiective istorice și naturale.

Voluntarii au fost împărțiți în mai multe echipe de lucru și au reușit să finalizeze toate sarcinile propuse în timpul estimat. Vremea favorabilă a contribuit la buna desfășurare a activităților, oferind condiții ideale pentru lucrările de teren și pentru spiritul de echipă care a caracterizat întreaga acțiune.

Prin aplicarea de marcaje cu vopsea și intervențiile de remarcare, au fost revitalizate traseele turistice care înconjoară zona Vîlcoi-Negrileasa și fac legătura cu centrul comunei Bucium. Aceste rute oferă vizitatorilor oportunitatea de a descoperi frumusețea autentică a Munților Apuseni, poveștile și legendele locurilor, dar și ospitalitatea oamenilor din zonă.

În centrul comunei Bucium, turiștii pot descoperi elemente culturale și istorice importante, iar dezvoltarea și întreținerea traseelor turistice reprezintă un pas esențial în promovarea patrimoniului local și în susținerea turismului responsabil.

Acțiunea demonstrează încă o dată implicarea comunității și a voluntarilor în protejarea și valorificarea patrimoniului natural al județului Alba, transformând fiecare tabără de marcare într-o investiție în viitorul turismului montan din Apuseni. Acțiunea a fost derulată cu sprijinul Consiliului Județean Alba, se arată într-un comunicat transmis de Adrian Puiuleț, președinte Asociația de Turism și Ecologie Trascău Corp Zlatna.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

ACCIDENT rutier la Alba Iulia: Trei autoturisme s-au ciocnit pe Calea Moților. O persoană a suferit leziuni corporale / TRAFIC îngreunat

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

11 mai 2026

De

ACCIDENT rutier la Alba Iulia: Trei autoturisme s-au ciocnit pe Calea Moților Un accident rutier a avut loc astăzi, 11 mai 2026, pe Calea Moților din Alba Iulia. Din primele informații disponibile, în evenimentul rutier au fost implicate trei autoturisme.  Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru asigurarea măsurilor specifice la un […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | Premieră în turismul din Alba Iulia: Primul „Info Trip” dedicat agențiilor de turism din România, organizat prin colaborarea dintre mediul public și cel privat

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

11 mai 2026

De

Premieră în turismul din Alba Iulia: Primul „Info Trip” dedicat agențiilor de turism din România, organizat prin colaborarea dintre mediul public și cel privat Centrul Cultural Palatul Principilor și antreprenori din turism au organizat, weekendul trecut, primul „Info Trip” dedicat profesioniștilor din industria turismului, o vizită de documentare menită să contribuie la promovarea municipiului Alba […]

Citește mai mult

Curier Județean

16 mai 2026 | Festivalul Luminii revine la Alba Iulia după o pauză de 3 ani: ,,Vino să aprindem împreună mii de lumini și să transformăm o seară obișnuită într-o amintire specială”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

11 mai 2026

De

Festivalul Luminii revine la Alba Iulia după o pauză de 3 ani: ,,Vino să aprindem împreună mii de lumini și să transformăm o seară obișnuită într-o amintire specială” Festivalul Luminii revine la Alba Iulia, după o pauză de 3 ani. Astfel, în 2026 evenimentul are loc în Parcul Unirii, de la ora 18:00. Mii de […]

Citește mai mult