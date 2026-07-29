A circulat cu o mașină neînmatriculată și numere expirate: Ce pedeapsă a primit în instanță un șofer din Alba

Un bărbat în vârstă de 50 de ani a scăpat de executarea unei pedepse cu închisoarea, după ce Judecătoria Alba Iulia a decis să amâne aplicarea unei condamnări de un an și patru luni pentru conducerea unui autoturism neînmatriculat pe care montase plăcuțe provizorii expirate, aparținând unui alt autovehicul.

Deși faptele au fost considerate pe deplin dovedite, instanța a apreciat că circumstanțele personale ale inculpatului și conduita acestuia justifică o măsură de clemență.

Control în trafic pe DN 74

Incidentul s-a petrecut în după-amiaza zilei de 21 iunie 2024, în jurul orei 17.00, pe DN 74, în localitatea Șard. Polițiștii au oprit pentru control un autoturism Ford Focus, constatând în urma verificărilor că vehiculul nu era înmatriculat în circulație.

Mai mult, mașina avea montate plăcuțe cu un număr provizoriu care nu mai era valabil și care fusese atribuit anterior unui alt autoturism, un Kia Sportage, aflat în proprietatea aceluiași șofer. La data controlului, acel autoturism era deja înmatriculat definitiv, iar numerele provizorii nu mai puteau fi folosite.

Verificările efectuate de Serviciul Regim Permise și Înmatriculări au confirmat că Ford-ul nu figura înmatriculat, iar numărul provizoriu afișat nu era atribuit niciunui vehicul în circulație.

Explicația șoferului

În fața anchetatorilor și ulterior în instanță, inculpatul și-a recunoscut integral faptele.

Acesta a declarat că achiziționase autoturismul din străinătate în primăvara anului 2024 și intenționa să îl revândă. Între timp însă, vehiculul a prezentat o defecțiune tehnică, fiind necesară regenerarea filtrului de particule.

Potrivit declarațiilor sale, la recomandarea unui mecanic auto a ieșit pentru câteva sute de metri pe drumurile din apropierea locuinței, pentru ca motorul să atingă temperatura necesară efectuării procedurii.

Șoferul a explicat și de ce a montat plăcuțele expirate. Acesta a susținut că nu dorea ca autoturismul să stea fără numere în fața casei, într-o zonă intens circulată, de teamă să nu devină ținta unor furturi sau acte de vandalism. În acest scop a utilizat vechile plăcuțe provizorii provenite de la un alt autoturism pe care îl deținea.

Judecătorii au reținut că șoferul a săvârșit două infracțiuni concurente: conducerea unui vehicul neînmatriculat;

conducerea unui vehicul având aplicate plăcuțe de înmatriculare care nu îi erau atribuite.

Magistrații au arătat că simpla circulație pe drumurile publice în asemenea condiții creează o stare de pericol pentru siguranța traficului, deoarece identificarea reală a autovehiculului devine imposibilă prin intermediul numerelor afișate.

Instanța a apreciat că inculpatul a acționat cu intenție indirectă, fiind conștient că mașina nu era înmatriculată și că plăcuțele montate erau expirate și aparțineau, în trecut, unui alt vehicul.

Circumstanțe care au cântărit decisiv

Deși a constatat existența faptelor și vinovăția inculpatului, instanța a analizat atent circumstanțele personale.

Judecătorii au remarcat că bărbatul: nu avea antecedente penale; este căsătorit și bine integrat social;

desfășoară activități economice și obține venituri licite; a colaborat pe deplin cu organele judiciare; și-a recunoscut imediat faptele și și-a exprimat regretul.

La dosar au fost depuse caracterizări favorabile din partea persoanelor care îl cunosc, acestea descriindu-l drept o persoană responsabilă și respectată în comunitate.

În plus, instanța a avut în vedere și documente medicale care atestă că inculpatul suferă de tulburare de anxietate generalizată, afecțiune accentuată pe fondul anchetei penale și al suspendării dreptului de a conduce.

Judecătorii au apreciat că deplasarea efectuată a fost una foarte scurtă, motivată de rezolvarea unei probleme tehnice și că nu a provocat accidente sau alte incidente în trafic.

Condamnare de un an și patru luni, dar fără executare

Pentru fiecare dintre cele două infracțiuni, instanța a stabilit câte o pedeapsă de un an de închisoare. În urma contopirii, pedeapsa rezultantă a fost de un an și patru luni de închisoare.

Totuși, magistrații au decis să amâne aplicarea acesteia pe un termen de supraveghere de doi ani, considerând că executarea imediată nu este necesară pentru îndreptarea inculpatului.

Pe durata termenului de supraveghere, acesta va trebui să respecte măsurile impuse de Serviciul de Probațiune, să anunțe eventualele schimbări de domiciliu sau loc de muncă și să presteze 60 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității.

Instanța l-a avertizat că orice încălcare cu rea-credință a obligațiilor sau săvârșirea unei noi infracțiuni poate conduce la revocarea măsurii și la executarea efectivă a pedepsei.

Prin aceeași hotărâre, inculpatul a fost obligat să achite 1.500 de lei reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat.

Sentința din 24 iulie 2026 a Judecătoriei Alba Iulia nu este definitivă și poate fi atacată cu apel în termen de zece zile de la comunicare.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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