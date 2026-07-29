FOTO | Performanță remarcabilă la Titularizare 2026 în județul Alba: Nicoleta Moldovan, din Mihalț, a obținut nota 9,60

Performanță remarcabilă la Titularizare 2026 în județul Alba: Nicoleta Moldovan, din Mihalț, a obținut nota 9,60

Nicoleta Moldovan a obținut cea mai mare notă din județul Alba la disciplina pentru învățământul primar, în cadrul examenului național de Titularizare 2026. Cu media 9,60, aceasta a înregistrat cel mai bun rezultat la această specializare, potrivit informațiilor furnizate.

Candidata a susținut proba la disciplina „Limba și literatura română și matematică, elemente de pedagogie școlară, metodica predării limbii și literaturii române / comunicării în limba română și metodica predării matematicii / matematicii și explorării mediului în învățământul primar (învățământ primar în limba română)”, obținând nota 9,60.

Rezultatul reflectă pregătirea temeinică, seriozitatea și munca depusă pentru un examen important în cariera didactică.

O asemenea performanță este un motiv de apreciere și confirmă nivelul ridicat de pregătire profesională.

,,Felicitări, Nicoleta Moldovan, pentru nota 9,60 și pentru această frumoasă reușită! Mult succes în continuarea carierei didactice și cât mai multe realizări alături de elevi!”, a transmis o apropiată.

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