FOTO| Medicul oncolog Răzvan Curcă s-a transferat la Elysee Hospital, din Alba Iulia

După mai bine de două decenii de activitate, în care le-a fost alături, direct sau indirect, pacienților din spitalul județean, pentru care „cancer” a fost mai mult decât un cuvânt rostit în treacăt, cu temă, transformat într-o adevărată luptă pentru viață, Răzvan Curcă a ales să profeseze în mediul privat.

Cea mai mare parte, a celor pentru care medicul oncolog a făcut absolut tot ce este posibil pentru a se vindeca, sunt oameni de lângă noi, din județul Alba. Dincolo de cei aflați anual în tratament, aproximativ, 1500 de pacienți noi au fost luați în evidențele secției de oncologie din Cadrul Spitalului Județean de Urgențe din Alba Iulia. Iar această secție, pe care doctorul Curcă a coordonat-o ani de zile, a fost creată la inițiativa acestuia, pentru ca toți pacienții, fără excepție, să aibă parte de cele mai bune condiții medicale, la fel ca în orice centru cu tradiție oncologică.

” Mi-e greu să descriu acești 21 de ani. Îi sunt recunoscător, în primul rând, lui Dumnezeu, cel care a creat viața, în toate formele ei, pentru că doar alături de el poți s-o ocrotești. Le mulțumesc colegilor mei, o echipă extraordinară, pentru că fiecare zi lângă ei a însemnat șansa de a învăța împreună, de a trece peste provocări greu de prins în cuvinte. Cu toții am luptat să înclinăm balanța dinspre viața veșnică, spre viața alături de cei dragi. Au fost mulți cei care au susținut această secție din mediul privat. Și pentru dânșii voi avea, oricând, un gând de prețuire.

Mă aștept, ca odată cu acest nou episod din vița mea profesională, să pot face și mai mult pentru toți cei care se confruntă cu afecțiuni oncologice. Pentru că, realmente, acest pas nu înseamnă doar provocarea de a merge mai departe pe cont propriu, ci dorința de a aduce medicina, în general, și experiența mea, la un nivel asemănător cu cel pe care toți pacienții îl merită, dar la care mulți, azi, doar speră. N-aș fi avut șansa acestei schimbări fără colegii mei, alături de care am ridicat Elysee Hospital din Alba Iulia, gândit, împreuna cu Clinica Amethyst, ca o alternativă privată pentru pacienți. Am și început activitatea în Ambulatoriul acestui spital, cu un mix de specializări susținute de medici foarte bine pregătiți și pasionați de această profesie. Lucrăm susținut pentru a putea asigura, din 2024, inclusiv spitalizare de zi și continuă. Până atunci, pentru a oferi o alternativă celor aflați în tratament, am decis să colaborez și cu Centrul Oncohelp Timișoara, pentru 3 zile pe săptămână (miercuri-vineri), pentru a asigura internările de zi si continue de care au nevoie pacienții mei.” ne-a declarat medicul oncolog.

Activitatea lui Răzvan Curcă se desfășoară la Elysee Hospital din Alba Iulia, în fiecare luni și marți, pentru consultatii de ambulatoriu, atât în contract cu Casa de Asigurari, cât și în regim privat. Programările se fac la telefon 0371500600.