Undă verde de la agenția de mediu pentru reamenajarea și extinderea Spitalului Orășenesc Câmpeni: Investiție de aproximativ 15 milioane de lei

Undă verde de la agenția de mediu pentru reamenajarea și extinderea Spitalului Orășenesc Câmpeni

Agenția Naționala pentru Mediu și Arii Protejate a luat decizia etapei de încadrare, fără evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul „Reamenajare și extindere spital orășenesc Câmpeni”.

Investiția preconizată este estimată la 15 milioane de lei, cu TVA inclus.

Investiția vizează extinderea Spitalului Orășenesc Câmpeni prin construirea unui corp nou cu regim de înălțime D+P+5E, care va comunica cu corpul existent. De asemenea, la nivelul corpului existent se vor reloca anumite secții, se vor extinde/ introduce noi secții (boli infecțioase, salone pentru spitalizarea de zi, chirurgie ortopedica) și se vor recompartimenta în funcție de spatiu și cerințele legislative.

În modul acesta, conform reprezentanților unității medicale, vor fi îndeplinite criteriile de performanța economică și funcționalitate în cadrul spitalului.

Corp nou de clădire, cu 5 etaje

Corpul nou de clădire va fi realizat în urma demolării corpului existent cu regimul de înălțime D+P, având destinația de bucătărie + spălătorie.

Având în vedere investiția în cauză, noua conformare a incintei va suferi unele modificări precum: relocare cabină portar și relocare amplasament al stației de oxigen prin demolarea și reconstruirea lor, respectiv lățire platformă auto de acces spre noul corp propus.

La nivel de ansamblu, terenul de amplasament se va organiza în patru zone și anume: zona ocupata de construcții și instalații; zona curții de recreație; zona verde; zonă de parcare.

Funcțiunile propuse pentru noul imobil P+5E sunt următoarele:

*Parter – Compartiment de primire urgente (CPU)

*Etaj 1 – Laborator analize medicale și cabinete ecografie

*Etaj 2 – Gatroenterologie și endoscopie digestiva

*Etaj 3 – Serviciul de anestezie – terapie intensiva (AȚI)

*Etaj 4 – Săli operație (bloc operator)

*Etaj 5 – Sală angiografie și saloane aferente

Lucrări conexe

Sunt prevăzute și o serie de lucrări conexe.

Corpul spitalului existent este dotat cu trei ascensoare (ascensor destinat transportului de persoane, persoane cu dizablități și targă). Acestea nu mai îndeplinesc cerințele legislative, motiv pentru care au fost propuse spre schimbare.

Montcharge-ul existent se va pune în funcțiune.

În funcție de fondurile alocate, se propune și reabilitarea clădirii cu destinația de centrala termică prin refacerea elementelor structurale și de finisaj degradate, refacere termo-hidroizolație de la nivelul terasei, schimbare tâmplării, etc.

Se va studia posibilitatea extinderii în zona de garaj cu pasarela la etajul 1 în funcție de soluția de arhitectură volumetrică și condițiile impuse prin certificatul de urbanism. Ținând cont de reglementări zonale se va studia posibilitate montării acestei pasarele după caz.

Perioada de implementare propusă este de 24 de luni.

