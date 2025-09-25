FOTO | Medalie de AUR pentru România în proba de dublu rame feminin la Campionatele Mondiale de Canotaj 2025
Medalie de AUR pentru România în proba de dublu rame feminin la Campionatele Mondiale de Canotaj 2025
Echipajul de dublu rame feminin, format din Simona Radiş şi Magda Rusu, a câştigat titlul mondial, joi, 25 septembrie 2025, la Campionatul Mondial de Canotaj de la Shanghai.
Citește și: Albaiulianul Nicolae Stanciu, în Top 10 celor mai selecționați „tricolori”! Lotul României pentru partidele cu Moldova și Austria
Simona Radiș și Magdalena Rusu au dominat cursa din finală și au reușit astfel să urce pe cea mai înaltă treaptă a podiumului completat de echipajele din Franța și Statele Unite.
Simona Radiș are 26 de ani, iar Magda Rusu are 25 de ani.
„Felicitări, campioanelor!”, a transmis Federația Română de Canotaj.
Florin Arteni și Florin Lehaci au cucerit medalia de argint în proba similară masculină.
România mai are o barcă în finală, cea de 4 vâsle feminin, joi, 25 septrembrie 2025.
foto: Balint Czucz Photography
