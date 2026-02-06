FOTO | Maşina de protocol condusă de fostul preşedinte Klaus Iohannis, scoasă la licitație: Preț de pornire
Maşina de protocol condusă de fostul preşedinte Klaus Iohannis, scoasă la licitație: Preț de pornire
Maşina de protocol care a fost condusă de preşedintele Klaus Iohannis, un Audi A6 3.2 FSI, este scoasă la licitaţie de Primăria Municipiului Sibiu, prin Casa de Licitaţii A10 by Artmark.
Autoturismul are un preţ de pornire de 1.000 de euro şi este inclus în selecţia evenimentului „Time to Bid – Licitaţia de Ceasuri & Accesorii de Lux”, programat pentru 24 februarie 2026, de la ora 18:00, anunță casa de licitații.
Maşina condusă de preşedintele Klaus Iohannis se vinde de către Primăria Sibiului, în baza Hotărârii Consiliului Local, în cadrul programului de înnoire a flotei administrative şi de protocol. A fost utilizată rar, aşadar are un kilometraj mic (doar 120.000 km), şi prezintă o uzură normală raportat la anul de fabricare, 2005. Este într-o stare tehnică bună, deplin funcţională şi cu revizia făcută recent. Interiorul include scaune încălzite, climatizare automată şi sistem infotainment, precizează casa de licitații.
În cadrul licitaţiei este inclusă şi o selecţie de ceasuri şi accesorii de lux din evenimentul „Time to Bid”, care reuneşte nume importante ale orologeriei internaţionale, precum Rolex, Cartier, Chopard, Patek Philippe, Jaeger-LeCoultre, Franck Muller şi Vacheron Constantin, alături de piese cu un conţinut semnificativ de aur, care sporeşte valoarea intrinsecă a loturilor.
Printre loturile-vedetă ale evenimentului se numără o serie de 11 ceasuri Rolex, inclusiv un Rolex Datejust II din aur şi oţel, cu diamante, ceas bărbătesc realizat în 2023, cu un preţ de pornire de 10.000 de euro. De asemenea, vor fi scoase la licitaţie un ceas Franck Muller Conquistador din aur, ceas bărbătesc de mână (2010), cu un preţ de pornire de 27.000 de euro, un set de colecţie format din colier şi ceas Omega cu design Gilbert Albert, din aur, de damă (1964), cu un preţ de pornire de 19.000 de euro, precum şi un TAG Heuer Carrera Chrono Cal 360 din aur, ediţie limitată (nr. 48/100), ceas bărbătesc de mână (2008), cu un preţ de pornire de 10.000 de euro.
Licitaţia se va desfăşura atât cu participare fizică, la Palatul Cesianu-Racoviţă, cât şi online, pe platforma Artmark Live.
Piesele incluse în licitaţie pot fi văzute într-o expoziţie cu acces gratuit, deschisă până la data licitaţiei la Palatul Cesianu-Racoviţă, zilnic, de luni până duminică, în intervalul orar 10:00-20:00.
