FOTO | „Mărișcuța”, un colț de rai din Alba redescoperit și revitalizat din pasiune pură de un montaniard

Un colț de rai din Alba, „Mărișcuța”, a fost redescoperit și revitalizat din pură pasiune de zlătneanul Adrian Puiuleț, un cunoscut montaniard.

„Am bătut pe jos toti munții judetului Alba, iar în apropiere de locul natal am descoperit acum aproape 9 ani o căsuță destul de deteriorată. La început nu am observat, apoi am văzut o inscripție pe grindă, în chirilică, în care era menționat anul 1849. Mi-am propus să o cumpăr și să o restaurez/reabilitez, iar această dorință s-a împlinit in anul 2021”, rememorează montaniardul.

În acest cătun al Munților Apuseni, prin care a tot fost, în repetate rânduri, Adrian Puiuleț s-a împrietenit cu un vecin în urmă cu peste 20 de ani. Din nefericire acel bărbat a decedat, însă i-a lăsat moștenire alte două căsuțe situate în același loc. Montaniardul din Zlatna nu este, totuși, încă proprietarul cu acte al celor două căsuțe, judecându-se în instanță pentru acest drept cu fratele vitreg al amicului decedat.

Aproape de statutul de monument istoric

Adrian Puiuleț ne dezvăluie că are ambiția de a declara monument istoric căsuța pe care a restaurat-o și reabilitat-o. „La căsuța-monument am reușit să stabilesc arborele genealogic mult în urmă, până în 1831, cu toți proprietarii, am adus actele la zi și m-am întabulat, am schimbat învelitoarea din țiglă cu șindrilă (am găsit o bucată martor în pod), am reabilitat podelele dintr-o cameră, in cealalta cameră am „lutuit” (mai trebuie două straturi mai subțiri), am tencuit-o în totalitate pe exterior și am pus citerne (jgheaburi) din brad, am tencuit o cameră din interior și am reabilitat beciul în proporție de 80%”, ne relatează cu mândrie montaniardul.

De unde vine numele locului?

El a reușit între timp să reabiliteze în totalitate una dintre celelalte două căsuțe. Tradițional 100%, dar cu dotări moderne (panouri fotovoltaice, router WI-Fi, baie cu boiler pe lemne/panou solar vara) – este maniera pentru care a optat.

De ce i se spune locului acesta de poveste „Mărișcuța”? „Este un diminutiv de la numele Maria – primele trei femei care au trăit acolo (de care știu eu) se numeau Maria, iar acest nume (Mărișcuța sau La Mărișcuța) apare în cadastrul din 1913”, precizează Adrian Puiuleț, care ține să muțumească tuturor celor care au sprijinit acest demers, în special partenerului său (anonim).

