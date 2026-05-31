Velo Apuseni, proiectul care trebuia să lege Munții Apuseni pe două roți, blocat înainte de start

Unul dintre cele mai ambițioase proiecte de infrastructură turistică și mobilitate verde din vestul României, Velo-Apuseni, se confruntă cu întârzieri și incertitudini care pun sub semnul întrebării calendarul inițial de implementare.

Deși prezentat drept un motor de dezvoltare pentru comunitățile din Munții Apuseni și o atracție pentru cicloturismul regional, proiectul pare să fi intrat într-un impas administrativ și procedural.

Anunțat cu mare pompă de autoritățile județene din Alba, Bihor și Cluj, proiectul Velo Apuseni prevedea realizarea unei piste de biciclete de aproximativ 227 de kilometri.

Investiția urma să fie finanțată prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), fiind considerată una dintre cele mai importante inițiative de reconversie a infrastructurii dezafectate din România.

Cu toate acestea, la mai bine de 2 ani de la lansarea oficială, progresul efectiv în teren rămâne limitat. Procedurile de avizare, clarificările tehnice, exproprierile și dificultățile legate de coordonarea dintre cele trei județe implicate au generat întârzieri succesive.

În paralel, termenul de implementare impus prin finanțarea europeană continuă să se apropie, amplificând presiunea asupra beneficiarilor.

Criticii proiectului susțin că autoritățile au supraestimat capacitatea administrativă necesară pentru gestionarea unei investiții de asemenea amploare. În lipsa unor lucrări vizibile și a unor actualizări publice constante privind stadiul proiectului, scepticismul în rândul comunităților locale și al operatorilor din turism a crescut semnificativ.

De cealaltă parte, reprezentanții administrațiilor județene afirmă că proiectul nu este abandonat și că etapele birocratice sunt în curs de finalizare. Aceștia susțin că întârzierile sunt cauzate de complexitatea documentațiilor și de necesitatea respectării tuturor cerințelor impuse de finanțatorii europeni.

Dacă totuși va fi implementat până la urmă, Velo Apuseni ar putea transforma regiunea într-o destinație importantă pentru cicloturism, cu efecte directe asupra pensiunilor, restaurantelor și micilor afaceri locale.

