Velo Apuseni, proiectul care trebuia să lege Munții Apuseni pe două roți, blocat înainte de start
Velo Apuseni, proiectul care trebuia să lege Munții Apuseni pe două roți, blocat înainte de start
Unul dintre cele mai ambițioase proiecte de infrastructură turistică și mobilitate verde din vestul României, Velo-Apuseni, se confruntă cu întârzieri și incertitudini care pun sub semnul întrebării calendarul inițial de implementare.
Deși prezentat drept un motor de dezvoltare pentru comunitățile din Munții Apuseni și o atracție pentru cicloturismul regional, proiectul pare să fi intrat într-un impas administrativ și procedural.
Anunțat cu mare pompă de autoritățile județene din Alba, Bihor și Cluj, proiectul Velo Apuseni prevedea realizarea unei piste de biciclete de aproximativ 227 de kilometri.
Investiția urma să fie finanțată prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), fiind considerată una dintre cele mai importante inițiative de reconversie a infrastructurii dezafectate din România.
Cu toate acestea, la mai bine de 2 ani de la lansarea oficială, progresul efectiv în teren rămâne limitat. Procedurile de avizare, clarificările tehnice, exproprierile și dificultățile legate de coordonarea dintre cele trei județe implicate au generat întârzieri succesive.
În paralel, termenul de implementare impus prin finanțarea europeană continuă să se apropie, amplificând presiunea asupra beneficiarilor.
Criticii proiectului susțin că autoritățile au supraestimat capacitatea administrativă necesară pentru gestionarea unei investiții de asemenea amploare. În lipsa unor lucrări vizibile și a unor actualizări publice constante privind stadiul proiectului, scepticismul în rândul comunităților locale și al operatorilor din turism a crescut semnificativ.
De cealaltă parte, reprezentanții administrațiilor județene afirmă că proiectul nu este abandonat și că etapele birocratice sunt în curs de finalizare. Aceștia susțin că întârzierile sunt cauzate de complexitatea documentațiilor și de necesitatea respectării tuturor cerințelor impuse de finanțatorii europeni.
Dacă totuși va fi implementat până la urmă, Velo Apuseni ar putea transforma regiunea într-o destinație importantă pentru cicloturism, cu efecte directe asupra pensiunilor, restaurantelor și micilor afaceri locale.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
Cu cât vor fi MAJORATE tarifele la transportul în comun din vecinătatea Sebeșului și de pe Valea Sebeșului: Noile prețuri pentru bilete și abonamente
Cu cât vor fi MAJORATE tarifele la transportul în comun din vecinătatea Sebeșului și de pe Valea Sebeșului: Noile prețuri pentru bilete și abonamente Un proiect de hotărâre de Consiliu Județean privind aprobarea modificării tarifelor de călătorie pentru serviciul public de transport judeţean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a UAT […]
VIDEO | Duna Nap (Zilele Dunării) 2026, la Rimetea: Târg de meșteșugari, degustări de produse tradiționale, ateliere pentru copii și muzică bună, sub Piatra Secuiului
Duna Nap (Zilele Dunării) 2026, la Rimetea: Târg de meșteșugari, degustări de produse tradiționale, ateliere pentru copii și muzică bună, sub Piatra Secuiului Duna Nap (Zilele Dunării), unul dintre cele mai importante evenimente culturale şi comunitare din Transilvania, a avut loc sâmbătă, 30 mai 2026, sub Piatra Secuiului. Evenimentul transformă anual satul Rimetea într-un centru […]
VIDEO | Bărbatul care s-a răsturnat cu mașina la ieșire din Sebeș, urmărit de polițiști înainte de producerea accidentului. S-a urcat ,,beat mangă” la volan, după ce a încălcat ordinul de protecție și s-a apropiat de casa fostei partenere
Bărbatul care s-a răsturnat cu mașina la ieșire din Sebeș, urmărit de polițiști înainte de producerea accidentului. S-a urcat ,,beat mangă” la volan, după ce a încălcat ordinul de protecție și s-a apropiat de casa fostei partenere Bărbatul care s-a răsturnat cu mașina la ieșire din Sebeș, urmărit de polițiști înainte de producerea accidentului. Acesta […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
1-2 iunie 2026 | COD GALBEN de INUNDAȚII în Alba și alte județe: Anunțul de ultimă oră al hidrologilor
COD GALBEN de INUNDAȚII în Alba și alte județe: Anunțul de ultimă oră al hidrologilor Hidrologii au emis o avertizare...
Economistul Radu Georgescu: România a plătit, în primele 4 luni din 2026, dobânzi în valoare de 23,6 miliarde de lei. O creștere cu 16% față de 2025
Economistul Radu Georgescu: România a plătit, în primele 4 luni din 2026, dobânzi în valoare de 23,6 miliarde de lei....
Știrea Zilei
Cu cât vor fi MAJORATE tarifele la transportul în comun din vecinătatea Sebeșului și de pe Valea Sebeșului: Noile prețuri pentru bilete și abonamente
Cu cât vor fi MAJORATE tarifele la transportul în comun din vecinătatea Sebeșului și de pe Valea Sebeșului: Noile prețuri...
Velo Apuseni, proiectul care trebuia să lege Munții Apuseni pe două roți, blocat înainte de start
Velo Apuseni, proiectul care trebuia să lege Munții Apuseni pe două roți, blocat înainte de start Unul dintre cele mai...
Curier Județean
Câți bani alocă în 2026 Primăria Alba Iulia pentru susținerea culturii scrise: Cum sunt deciși beneficiarii
Câți bani alocă în 2026 Primăria Alba Iulia pentru susținerea culturii scrise: Cum sunt deciși beneficiarii Un proiect de hotărâre...
FOTO | Tinerii cu Skepsis, premiați la Festivalul de Teatru Contemporan ActFest 2026, organizat la Galați
Tinerii cu Skepsis, premiați la Festivalul de Teatru Contemporan ActFest 2026, organizat la Galați Tinerii membri ai trupei Skepsis s-au...
Politică Administrație
FOTO | CNI a recepționat lucrările de la noua Secție de Psihiatrie a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia: ,,Servicii medicale moderne, sigure și adaptate nevoilor din domeniul sănătății mintale”
CNI a recepționat lucrările de la noua Secție de Psihiatrie a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia: ,,Servicii medicale moderne,...
Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Management Asistență medicală. Calendar și condiții de participare
Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de consilier, clasa I, grad profesional superior din...
Opinii Comentarii
Mesaje de 1 Iunie, Ziua Copilului 2026. Ce SMS-uri, felicitări, urări le poţi trimite celor pe care îi consideri copii
Mesaje de 1 iunie, Ziua Copilului 2026 • Sms -uri de 1 Iunie. Urări si felicitări de 1 iunie •...
126 de ani de la nașterea lui Dorin Pavel, fondatorul hidroenergeticii românești. Personalitate importantă a Sebeșului, a fost numit pentru meritele sale, post mortem, membru de onoare al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România
126 de ani de la nașterea lui Dorin Pavel, fondatorul hidroenergeticii românești. Personalitate importantă a Sebeșului, a fost numit pentru...