FOTO | Lumina Sfântă a ajuns, în Sâmbăta Mare 2026, în România: Va fi adusă în curând la Alba Iulia

Lumina Sfântă a ajuns, în Sâmbăta Mare 2026, în România: Va fi adusă în curând la Alba Iulia

Sfânta Lumină de la Ierusalim, adusă în țară de Preacuviosul Părinte Protosinghel Ioan Meiu, Superiorul Așezămintelor Patriarhiei Române la Locurile Sfinte, a ajuns sâmbătă seara, în jurul orei 19:00, la București.

Ea va fi oferită delegaților eparhiilor prezenți la Aeroportul Internațional ‘Henri Coandă’.

Patriarhul Daniel va primi Lumina Sfântă în cadrul unei procesiuni care va avea loc la Catedrala Patriarhală.

O delegație a Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba Iulia va prelua Lumina Sfântă de pe Aeroportul Internațional din Sibiu, pentru a o aduce la Catedrala Încoronării.

Foto: Agenția de Știri Basilica

