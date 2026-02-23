FOTO | Lukas Potopea, sportiv al CS Unirea Alba Iulia, medalie de bronz la Campionatul Național Individual U18

Lukas Potopea, sportiv al CS Unirea Alba Iulia, medalie de bronz la Campionatul Național Individual U18

Sportivul secției de judo a CS Unirea Alba Iulia, Lukas Potopea, a obținut medalia de bronz la Campionatul Național Individual U18, desfășurat în perioada 21–22 februarie, la Arad.

Pregătit de profesorii Dinu Alin și Dinu Cristian, tânărul judoka a concurat la categoria de greutate -46 kg, reușind o evoluție bună într-o competiție de nivel național, organizată de Agenția Națională pentru Sport, în colaborare cu Federația Română de Judo.

Rezultatul este o performanță importantă în parcursul său sportiv, dar și o reușită pentru CS Unirea Alba Iulia. CS Unirea Alba Iulia îl felicită pe Lukas Potopea pentru această reușită, precum și pe antrenorii săi, și le urează mult succes la competițiile viitoare, se arată într-un comunicat de presă transmis de CS Unirea Alba Iulia.

